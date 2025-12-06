Día de la Constitución Española: ¿cuál fue la primera constitución en España y por qué se llama la Pepa?

Cada 6 de diciembre, España celebra el Día de la Constitución, una jornada dedicada a recordar la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, el texto que rige a día de hoy la vida política y democrática del país. Pero la historia constitucional española es mucho más antigua. Para entender su origen, hay que viajar más de 200 años atrás, en plena guerra y en un momento decisivo para el país.

La primera Constitución en España: la de 1812

La primera constitución española fue la Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812. Nació en un contexto extraordinario. España estaba ocupada en gran parte por las tropas napoleónicas, y solo algunos territorios permanecían libres. En Cádiz, una de las pocas ciudades no conquistadas, se reunieron las Cortes Generales con el objetivo de dar una estructura política moderna al país.

Aquel texto supuso una ruptura con el Antiguo Régimen y fue uno de los más avanzados de su tiempo. Entre otras cosas, establecía:

Soberanía nacional , es decir, el poder reside en la nación y no en el rey

, es decir, el poder reside en la nación y no en el rey División de poderes : legislativo, ejecutivo y judicial

: legislativo, ejecutivo y judicial Libertad de imprenta

Reconocimiento de derechos individuales

Un parlamento unicameral elegido por sufragio masculino indirecto

Por qué se llama la Pepa

El apodo popular de la Constitución de 1812 tiene un origen sencillo porque fue aprobada el 19 de marzo, día de San José.

En la tradición española, a quienes se llaman José se les llama coloquialmente Pepe o Pepa. Por eso, el pueblo empezó a llamar a la nueva constitución “La Pepa”.

El nombre se extendió rápidamente y se convirtió en un símbolo de libertad. De hecho, durante periodos de represión política, decir “¡Viva la Pepa!” era una forma en clave de proclamar apoyo a la constitución liberal sin mencionarla abiertamente.

Cortes de Cádiz: Constitución de 1812 La Razón

Un legado que perdura

Aunque la Constitución de Cádiz desapareció con el regreso del absolutismo y con los cambios políticos del siglo XIX, su espíritu marcó un antes y un después. Inspiró reformas posteriores, influyó en constituciones extranjeras y se convirtió en un referente del constitucionalismo liberal.

Hoy, cada 6 de diciembre, además de celebrar la Constitución de 1978, es un buen momento para recordar que la tradición constitucional española comenzó mucho antes, en aquel Cádiz sitiado y valiente que dio a luz a la mítica Pepa.