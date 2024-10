Marcelo Gullo, autor del libro que Feijóo regaló a Sheinbaum: "Hispanoamérica y España están en peligro de muerte"

Cuando escuchó a Claudia Sheinbaum soltar sapos y culebras contra España, Alberto Núñez Feijóo no lo dudó: desenfundó uno de sus libros de cabecera, 'Nada por lo que pedir perdón' (Espasa, 2022), de Marcelo Gullo, y para allá, para México, que lo mandó. Un regalo para mostrar a la nueva presidenta de Estados Unidos que las leyendas, en este caso la Negra, no siempre son verdad, sino fruto de la propaganda.

El autor de la obra, ahora de visita por Madrid, se muestra feliz por "el empuje que me dio Feijóo fue extraordinario", aunque tuerce el gesto cuando la conversación se desvía hacia Sheinbaum. El profesor argentino no tarda en dar una explicación a la "ignorancia" de la presidenta, pues "viene de las ciencias duras, de la ingeniería", apunta. "No sabe nada de Historia".

Tras batallar mediante cartas abiertas con el antecesor de Sheinbaum, López Obrador, Gullo celebra la aparición de su texto en mitad del conflicto diplomático España-México e invita al líder del Partido Popular “a un asado en mi casa”.

−¿Y a Claudia Shienbaum?

−También, que se venga y le regalo mis libros.

−¿Tiene alguna palabra para ella?

−Que si es una antiimperialista, como dice, que tenga la valentía el 2 de febrero [cuando se cumple un nuevo aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo] de decir al nuevo presidente de EE UU que les robaron el 60% del territorio, que los condenó al subdesarrollo [entre otras, perdieron el oro de California y el petróleo de Texas] y que tienen la obligación moral de hacer un Plan Marshall especial para México. Cuando tenga el coraje de decirle eso, entonces, sabremos que es una mujer íntegra y sincera. Si no, sabremos que es una falsa.

"La Leyenda Negra se ha transformado en lo políticamente correcto"

Marcelo Gullo es un hombre de palabra fácil y que busca el debate. Lo intentó con Obrador en 2021, en ese intercambio de cartas y pareceres, pero fue imposible. "Todo un presidente contra un ser insignificante como yo". Retó al mandatario a un debate: "Le dije que eligiera cinco historiadores y que, durante una semana, en una ciudad neutral, como Ginebra, podríamos hacer un debate televisado y veríamos quién tenía razón, sí los que hablan de 'genocidio' o los que defendemos que fue una conquista extraordinaria. Seguro que sería el fin de la teoría del genocidio". No logró que Obrador le dedicará más que alguna palabra fea.

Pero el profesor no ceja en su empeño de explicar a México que sin Hernán Cortés ellos "no hubieran existido nunca": "El imperialismo antropófago hubiera cometido el genocidio más grande. Su país existe porque Cortés salvó a los pueblos y produce el mestizaje. Fue el catalizador que necesitaban los pueblos indígenas".

−¿Qué fuerza tienen los historiadores que defienden su misma teoría dentro del continente americano?

−Muy poca porque la Leyenda Negra se ha transformado en lo políticamente correcto. Ha creado un techo de cristal que impide cualquier expresión contraria. Quien, con documentos en la mano, desafía esta Leyenda Negra, automáticamente está cancelado.

"La única conquista mala de la historia de la humanidad es la que hicieron los españoles a los americanos", dice con ironía

−¿El ataque de Sheinbaum es una cortina de humo?

−Más que eso. Si fuera eso, no tendría importancia y se lo llevaría el viento. Esto es odio al español. Es el rechazo todo, empezando por la unidad lingüística. Quieren 1.500 lenguas distintas. Caminamos a una fragmentación lingüística que conducirá a la fragmentación total. Y lo mismo sucede en España con el indigenismo: cuando la unidad política tiene una lengua y se fragmenta, en décadas, se llega a la fragmentación territorial. Los Estados de Hispanoamérica y España están en peligro de muerte.

Gullo señala a los voceros de hoy como "la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón". Habla de Sheinbaum y compañía como gentes "cobardes" que no se atreven con EE UU, pero que no dudan en poner el foco sobre el Rey de España porque "está lejos y no cuenta nada en la política mundial".

De Bartolomé de las Casas hemos pasado al #nadaquecelebrar, que renace cada Día de la Hispanidad y que da muestras de que "la única conquista mala de la historia de la humanidad es la que hicieron los españoles a los americanos", señala con ironía antes de una batería de preguntas: ¿Por qué nadie critica la conquista otomana de Constantinopla a sangre y fuego? ¿Por qué nadie critica la conquista árabe de Alejandría, una ciudad fantástica en la que se quemó hasta su biblioteca? ¿O la conquista del norte de África? ¿O la de América del Norte por parte de los ingleses, en la que se aplicó la política de que el mejor indio es el indio muerto y hoy no queda un solo descendiente de aquellos indios en Boston o Filadelfia? ¿O Australia y el genocidio de Tasmania?...

"Lo curioso de la Leyenda Negra es que nace en la derecha y pasa a la izquierda"

−¿Por qué?

−Sencillo: porque hubo un enfrentamiento entre el mundo hispano y el anglosajón. Y el que gana impone su relato [su propaganda] en la Historia. Por eso ahora los Padres Fundadores parecen peregrinos angelicales que no mataron a los indios. La guerra geopolítica y cultural la perdió España. Pero lo curioso de esta Leyenda Negra es que nace en la derecha y pasa a la izquierda. La izquierda marxista no había sido negrolegendaria hasta que lo ordena Stalin en 1930. Pide al Partido Comunista mentir con un fundamentalismo indigenista que intentase crear repúblicas para desestabilizar el patio trasero de EE UU. Como todo en política, una mentira solo sobrevive si es funcional a un interés. Primero sirvió a Inglaterra y a EE UU; y así se hizo la guerra a España para quitarle Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Había que satanizar España y su herencia en México.

−¿Y por qué continúa hoy?

−En el 90, con una gran inteligencia política, independientemente de lo que opine, Fidel Castro decide resucitarlo, aunque no crea en la leyenda. Sabía que había perdido el sujeto histórico del proletariado y necesitaban nuevos discursos. El Foro de Sao Paulo de 1990, financiado por Lula, reúne a unos jovencitos que, guiados por Fidel, deciden que el método para llegar al poder no es la lucha armada, sino la batalla cultura en profesorados de Historia y Filosofía. Si la ganan, en cuarenta años los llevará a todos al gobierno. Y no se equivocó: Boric, Petro, Evo, Sheinbaum... Una vez que gobiernan, la Leyenda Negra es funcional porque ellos son ineficientes en el manejo de la economía: Maduro tiene un país que nada en petróleo y su pueblo se muere de hambre...

"España pecó mucho, pero termino con un imperialismo antropófago y genocida como era el de los aztecas"

−¿Se equivocó Juan Carlos I pidiendo "perdón" a México en 1990?

−Sí, igual que Juan Pablo II porque voy a poner un ejemplo: gracias a Dios, EE UU terminó con el nazismo, pero sus tropas violaron a 12.000 mujeres. ¿Debe pedir perdón por liberar a Alemania del nazismo? No, esas cosas pasan en una guerra. El hecho fundamental es que se terminó con el nazismo a pesar de algunos errores. Las peleas no las hacen los ángeles, sino los seres humanos. España pecó mucho, pero termino con un imperialismo antropófago y genocida como era el de los aztecas. Hubo errores y horrores, pero no hay que pedir perdón por terminar con un imperialismo antropófago.

−Han quedado en la historia como una "gran civilización".

−No hay que medir las civilizaciones por sus construcciones, sino por sus valores. El nazismo hizo grandes autopistas, pero eran uno asesinos; los aztecas hicieron grandes templos, pero mataban a 20.000 personas al año. Eran el 10% de la población que hubieran oprimido al 90% de Mesoamérica si Cortés no hubiera llegado. Se comían a sus enemigos y se habrían perdido pueblos enteros. Las evidencias históricas no lo pueden negar: cuando Claudia Sheinbaum se asome a las ventanas del Palacio Nacional sabrá que ahí estaban los templos que mataban a miles de personas al año. Cada vez que hay una obra encuentran paredes de cráneos pintados con sangre.