World Press Photo suspende autoría de la icónica imagen de la niña huyendo en Vietnam

La organización que concede los premios de fotoperiodismo World Press Photo anunció este viernes que "suspende" la atribución de la autoría al fotógrafo vietnamita de Associated Press (AP) Nick Út de la célebre instantánea "El terror de la guerra" (The Terror of War) tomada en Vietnam en 1972 y galardonada en 1973.

Además del World Press Photo, Út también recibió el Premio Pulitzer por la icónica captura que refleja el horror de un conflicto bélico que duró de 1955 a 1975 y que dejó entre dos y tres millones de muertos, en su mayoría vietnamitas pero también de Estados Unidos, Corea del Sur, Camboya, Australia o Tailandia.

En la instantánea se aprecia en el centro a una niña desnuda, Phan Thi Kim Phúc, que corre llorando con quemaduras en el cuerpo y rodeada de otros cuatro niños cerca de la localidad de Trang Bang.

Todos intentan escapar de un escenario apocalíptico con varios soldados y un telón de humo negro como fondo tras un bombardeo de aviones sudvietnamitas que por error lanzaron napalm sobre sus propias tropas y sobre civiles.

"Sin embargo, esta atribución ha sido ahora seriamente cuestionada", señala en un comunicado la organización del certamen fotográfico a propósito de la imagen capturada el 8 de junio de 1972.

Las dudas surgen casi 53 años después, a partir del reciente documental "The Stringer", producido por The VII Foundation, dirigido por Bao Nguyen y presentado en el Festival de Cine de Sundance el pasado enero, que sostiene que Nick Út no es el autor de la fotografía.

El documental señala que el entonces editor de foto de AP en Saigón, Carl Robinson, mintió y modificó el pie de foto por orden del entonces director Horst Faas.

"Esto ha llevado a una profunda reflexión dentro de World Press Photo y a una investigación posterior, realizada entre enero y mayo de 2025, en torno a la autoría de la imagen", indica la organización.

Los resultados de esas pesquisas, basadas en la ubicación, la distancia y la cámara utilizada ese día "sugiere que los fotógrafos Nguyen Thành Nghe o Huynh Công Phúc podrían haber estado mejor posicionados para tomar la fotografía, en lugar de Nick Út".

La autenticidad de la fotografía no se discute

"Por tanto, hemos suspendido desde hoy la atribución de la fotografía 'El terror de la guerra' a Nick Út", agrega el comunicado, que subraya que "la autenticidad de la fotografía no está en disputa, y el premio World Press Photo otorgado por esta imagen significativa de un momento clave del siglo XX sigue siendo un hecho".

Solamente la autoría de la instantánea "se encuentra suspendida y en revisión", agrega la directora ejecutiva de World Press Photo.

La agencia AP, sin embargo, seguirá atribuyéndole la fotografía.

"Con total transparencia, hoy compartimos los resultados de nuestro análisis. Es importante subrayar que la fotografía en sí no está en cuestión, y que representa sin duda un momento real de la historia que sigue teniendo eco en Vietnam, en Estados Unidos y en todo el mundo", declaró la directora ejecutiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury.

La organización del concurso de fotoperiodismo agrega que "se trata de una historia aún controvertida, y es posible que nunca se confirme de forma definitiva quién fue su autor", por lo que "la suspensión de la atribución de autoría permanecerá vigente salvo que se demuestre lo contrario".

En un artículo anexo al comunicado de prensa, El Zein Khoury agrega que los procedimientos de World Press Photo, que analizan "miles de fotografías" cada año, incluyen "protocolos para revaluar trabajos premiados cuando surgen nuevas pruebas o dudas significativas".

"El documental, respaldado por un análisis visual del grupo de investigación INDEX, con sede en París, pone en duda la atribución tradicional a Nick Út y presenta pruebas contundentes que apuntan a que la fotografía podría haber sido tomada por Nguyen Thành Nghe, un colaborador vietnamita de AP", explica.

La niña que protagoniza la foto, Thi Kim Phúc, a quien Nick Út llevó al hospital y permaneció catorce meses ingresada, pero sobrevivió, se sometió a diversas operaciones y tratamientos a lo largo de su vida, se exilió a Canadá y actualmente tiene 62 años y es embajadora de la paz de la UNESCO y activista contra la guerra.

El fotógrafo Nick Út, cuyos abogados intentaron impedir la difusión del controvertido documental que le señala, empezó a trabajar para AP a los 15 años, después de que su hermano mayor, también fotoperiodista de esa agencia, falleciera en la guerra de Vietnam.

El reportero gráfico resultó herido en la caída de Saigón en 1975, se trasladó a Tokio y dos años más tarde a Los Ángeles (Estados Unidos), donde siguió trabajando para AP hasta que se retiró en 2017.

Actualmente tiene 74 años y nacionalidad estadounidense y vietnamita y en 2021 fue galardonado con la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos por su trabajo en la guerra de Vietnam.