La amistad pintada de Nieva y José Hernández

Los mundos oníricos, tan imposibles como surrealistas. El de José Hernández (Tánger, 1944-Málaga, 2013) un punto emparentado con esa fantasía de Arcimboldo, abigarrado, trabajadísimo y único, a veces terrible, demoledor y aterrador. El de Francisco Nieva (Valdepeñas, 1924-Madrid, 2016) puro derroche de imaginación, más desenfadado, el de un maestro. Ambos fueron grandes amigos y compartieron universos y mundos. José Pardeira, secretario del dramaturgo durante años, habla de lo que les une a los dos artistas «que tenían la virtud de no parecerse a nadie. Sería imposible confundirlos, pues ambos tiene estilos muy peculiares y bien diferenciados, pero comparten la inclinación hacia mundos visionarios e irracionales en los que todo orden lógico parece subvertido y la sorpresa es la única norma. Lo que en Nieva se manifiesta de manera desenfadada, en Hernández adquiere tintes más dramáticos, de terror metafísico en ocasiones. Los personajes de Nieva parecen , marionetas que hubieran tomado vida con un propósito perverso. De puro malos resultan tiernos. Los de Hernández son como entes surgidos de no se sabe qué dimensión y no sabes bien qué les pasa, si se están descomponiendo o metamorfoseando o simplemente nos miran con indiferencia inquietante». De Nieva decía Hernández en estas páginas que «era lo más cercano a un genio. Yo a su lado soy un mero pinche». Ambos mundos son lo que a partir del día 12 se expondrán en la galería Leandro Navarro, que abre así la temporada con una muestra un tanto insólita pero que se va a convertir en una de las citas de esta reentré. Puede ser esta la primera vez que las obras de ambos se confrontan, cada una con su espacio y su tiempo.

El proyecto de unirlos le hacía especial ilusión a Íñigo Navarro, al frente de la sala de arte. Su relación con ambos se remonta a mucho tiempo atrás. De Hernández montó tres exposiciones en vida. El deseo de su viuda era que siguiera representando su obra. Por otra parte, Leandro Navarro, padre del galerista y fundador de la sala, en el número 1 de la calle Amor de Dios, mantenía una sólida amistad con Nieva desde siempre. Fue Pardeira quien le invitó a ver in situ la obra plástica del autor teatral. Cuenta Íñigo Navarro que la primera sorpresa, la sacudida inicial la sintió nada más atravesar aquella puerta de entrada a un mundo tan teatral como lo era el propio autor, con aquellos telones en rojo oscuro: «Fui a su casa porque me interesaba mucho poder exponer obra suya. Y la que vamos a mostrar es en gran medida desconocida. Aquel entorno me pareció fascinante. Y surgió entonces la idea de poder unirlos a ambos. Seleccionamos las obras y conseguimos formar un conjunto único y auténtico que es la primera vez que se va a mostrar de manera conjunta».

La relación, entre los dos, además de ser de una sólida amistad fue también laboral, pues «colaboraron enormemente tanto en obras de teatro como en óperas. Existía entre los dos una comunión estética que pocas veces se da de una manera tan evidente», reflexiona Íñigo Navarro. Su primer trabajo al alimón les llegó en 1973, «cuando unos jóvenes y atrevidos estudiantes de Arte Dramático formaron un grupo de teatro independiente –que se llamaba Ditirambo– y le pidieron a Nieva una versión sobre textos de Michel de Ghelderode y a Hernández, el diseño de la escenografía y figurines. El espectáculo se estrenó bajo el título de ''Danzón de exequias'' y supuso un verdadero revulsivo para la escena en las postrimerías del franquismo. Según su director, Luis Vera, y por iniciativa propia, contactaron primero con José Hernández, pues había visto una exposición suya en la galería Iolas de la que salió profundamente impresionado. Al visitarla los demás miembros del equipo, todos estuvieron de acuerdo en que aquella estética era la que necesitaban», rememora Pardeira en el prólogo.