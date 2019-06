Las Noches del Botánico esperan 65.000 asistentes

El Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid albergará, del 20 de junio al 31 de julio, 34 conciertos de distintos estilos, 10 de ellos agotados y otros a punto de hacerlo, donde los más de 65.000 asistentes de diferentes generaciones que ya han adquirido su entrada, podrán disfrutar de los directos a una distancia privilegiada, en un entorno idílico.



Los conciertos comenzarán el 20 de junio con Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band y continuarán con Ana Belén (21 de junio), Los Planetas (22), Milton Nascimento y Andrea Motis (24), The Chieftains con Carlos Núñez (25), Salvador Sobral (26), Iván Ferreiro (27), Andrés Calamaro (28), Zahara y Ximena Sariñana (29) y The Waterboys y Paul Carrack (día 30). Ya en julio, turno para Beirut y Hindi Zahra (día 3), Madness (4), The Roots (5), Lorena McKennitt (6 y 7), Macy Gray y Amadou & Mariam and The Blind Boys of Alabama (10), Michael Bolton (11), Diego El Cigala (12), Jane Birkin y Concierto de Aranjuez (17), Orishas (19), Keane (20), Melody Margot y José James (22), Snarky Puppy y Masego (23), George Benson y Tomatito (25), Chick Corea y Paco de Lucía Project (26), Ben Harper (29), Supersonic Blues Band con Billy Gibbons y Joe Louis Walker (30) y Russian Red (31 de julio).

La organización ha anunciado nuevos artistas invitados y programas dobles: Amaro Ferreiro abriendo el 27 de junio para Iván Ferreiro, Komraus el 2 de julio como invitados de Daryl Hall & John Oates, Judith Owen precederá a Michael Bolton el 11, Juan Habichuela Nieto el 12 hará lo propio para Diego El Cigala, La Tremendita el 14 junto a Niña Pastori, Guacamayo DJ con Orishas el 19, y Rufus T. Firefly (show especial de versiones) el 31 junto a Russian Red. En www.nochesdelbotanico.com/artistas está disponible la programación completa y los horarios.

Este año el festival abrirá sus puertas todos los días a las 19:00h, para poder disfrutar durante más tiempo del Jardín Botánico, de sus diferentes servicios, propuestas gastronómicas y de una programación artística complementaria.

Para ello contará con la Zona Momentos Alhambra, que servirá de bienvenida al público antes de los conciertos del escenario principal. Estará amenizada a diario por una variada programación con disc-jockeys de renombre como Eva A. & Xabi B., dueto formado por Eva Amaral y Xabi Blanco, Joaquín Reyes & Adrián LeFreak, compuesto por el cómico y el promotor de Malasaña, el dúo de punk rock femenino Cheries, o los ya consagrados Smart, programador de Ochoymedio, y Eme DJ. También habrá cabida para periodistas de los principales medios de comunicación, artistas emergentes como Chlöes Clue o Embusteros, nuevo talento con la participación de Mind Gap Now, Gabriela Richardson o Javi Medina, y para otras actividades como la exhibición y taller de swing de Anabel Nuñez.