Diez libros para llegar preparado al Día de la Hispanidad

Con el debate reabierto por Claudia Sheinbaum de si España debe pedir perdón o no a México, lo mejor es leer. Abrir libro de un lado y otro del Atlántico para generar una opinión propia y conocer la historia de nuestro país y de sus lazos con América en profundidad. Muchas son las conversaciones que surgen cuando se acerca el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, pero lo que no es opinable es todo lo que el Imperio español exportó allende los mares.

'1492, el nacimiento de la modernidad', de Felipe Fernández-Armesto.

Profetas, adivinos y astrólogos auguraron que el mundo terminaría en 1492. Tenían razón. Su mundo acabó, y empezó el nuestro. Este fascinante viaje de la Edad Media a la modernidad nos explica los acontecimientos que hicieron posible el mundo en que vivimos: el aumento de los intercambios comerciales y sus efectos en la economía mundial, la forma en que las principales civilizaciones y religiones dividieron el mundo o el cambio en la distribución de la riqueza. De la mano de un guía extraordinario como Felipe Fernández-Armesto visitamos lugares como Granada, Pekín, Estambul o Tombuctú, y conocemos a personajes como Iván el Terrible, Alejandro Borgia, Colón o Zheng He, que protagonizaron este momento de transición. Guerras, brujería, plagas y persecuciones, ciencia, magia y profecías, arte y fe, las glorias y miserias de 1492 nos hablan de un mundo en movimiento en este relato deslumbrante que constituye una auténtica historia global del nacimiento de la modernidad.

'Imperiofobia y leyenda negra', de Elvira Roca Barea.

Todo un fenómeno de ventas que desmonta ideas preconcebidas y nos propone revisar la Historia, la de España y la del mundo. Elvira Roca acomete con rigor en este volumen la cuestión de deli­mitar las ideas de imperio, leyenda negra e imperiofobia. De esta manera podemos entender qué tienen en común los imperios y las leyendas negras que irremediablemente van unidas a ellos, cómo surgen creadas por intelectuales ligados a poderes locales y cómo los mismos imperios las asumen. El orgullo, la hybris, la envidia, no son ajenos a la dinámica imperial. La autora se ocupa de la imperiofobia en los casos de Roma, los Estados Unidos y Rusia para analizar con más profundidad y mejor perspectiva el Imperio español. El lector descubrirá cómo el relato actual de la historia de España y de Europa se sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales.

La primera manifestación de hispanofobia en Italia surgió vinculada al desarrollo del humanismo, lo que dio a la leyenda negra un lustre intelectual del que todavía goza. Más tarde, la hispanofobia se convirtió en el eje central del nacionalismo luterano y de otras tendencias centrífugas que se manifestaron en los Países Bajos e Inglaterra. Roca Barea investiga las causas de la perdurabilidad de la hispanofobia, que, como ha probado su uso consciente y deliberado en la crisis de deuda, sigue resultando rentable a más de un país. Es sabido por todos que el conocimiento de la historia es la mejor manera de comprender el presente y plantearse el futuro.

'La invención de América', de Edmundo O'Gorman.

El historiador mexicano Edmundo O'Gorman utilizando el término invención, pone en discusión el descubrimiento de América, y lo relata en su obra llamada la invención de América. Los viajes de Cristóbal Colón no fueron a América ya que la interpretación con el pasado no puede tener efectos retroactivos y afirmar lo contrario, quitar a la historia la luz que ilumina su propio devenir, todos parten de una América ya hecha, pero hay que empezar por una América vacía, estudiando el proyecto de Colón que se basaba en atravesar el océano en dirección de occidente para alcanzar desde España, los litorales extremos orientales y así unir Europa y Asia.

'Nada por lo que pedir perdón', de Marcelo Gullo Omodeo.

Marcelo Gullo Omodeo demuestra que, en el "Tribunal de la Historia", España ha sido juzgada por jueces parciales con testigos falsos. Y asevera que América, antes de 1492, se asemejaba más al infierno que al paraíso, pues reinaban en el Nuevo Mundo los sacrificios humanos, el canibalismo, la esclavitud, el machismo y la prostitución; que Bartolomé de las Casas fue un mercenario disfrazado de sacerdote; que durante cuatro siglos, Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos, Francia y Alemania (sin ninguna autoridad moral) le han exigido a España que pida perdón por los supuestos pecados cometidos durante la conquista de América, cuando, en realidad, son esas naciones las que deberían hacerlo porque sus manos están manchadas de sangre; que España no tiene nada por lo que pedir perdón porque la conquista de América fue uno de los mayores intentos que el mundo haya visto por hacer prevalecer la justicia y los valores cristianos en una época brutal y sanguinaria...

'La conquista de América', de Tzvetan Todorov.

"Escribo este libro con el fin de que no caiga en el olvido este relato, ni otros miles más del mismo tenor. A la pregunta acerca de cómo comportarse frente al otro no encuentro más manera de responder que contando una historia ejemplar: la del descubrimiento y conquista de América. Al mismo tiempo, esta investigación ética es una reflexión sobre los signos, la interpretación y la comunicación: pues la semiótica no puede pensarse fuera de la relación con el otro", afirmó Tzvetan Todorov.

'El espejo enterrado', de Carlos Fuentes.

Un ensayo en el que el autor mexicano Carlos Fuentes hace un análisis de la búsqueda de la identidad latinoamericana. "Cuando buscamos en el espejo de la memoria el significado de ser latinoamericano vuelven a surgir nuestros antepasados, y las imágenes que suscitan crean profundos contrastes. La memoria oye las voces de los antiguos pueblos. Nuestra identidad es múltiple", escribe Carlos Fuentes. Las culturas se fosilizan si están aisladas, pero nacen o renacen en el contacto con otros hombres y mujeres, los hombres y mujeres de otra cultura, otro credo, otra raza. Si no reconocemos nuestra humanidad en los demás, nunca la reconoceremos en nosotros mismos. De los espejos de obsidiana enterrados en la urbe totonaca de El Tajín a los espejos ibéricos de Cervantes y Velázquez, el de la locura y el del asombro, un intercambio de reflejos culturales ha ido y venido de una a otra orilla del Atlántico a lo largo de más de quince años; este ensayo cuenta esa historia, la nuestra.

'El imperio español', de Thomas Hugh.

El imperio español fue una de las más grandes creaciones políticas europeas. Concebido a principios del siglo xvi, perduró trescientos años en la América continental y casi otros setenta en el Caribe y Filipinas. Hugh Thomas, con el estilo que le ha granjeado tantos lectores, emprende un estudio completo de la génesis de este imperio, mostrándonos las hazañas de las dos primeras generaciones de exploradores, colonizadores, gobernadores y misioneros que abrieron el camino al imperio americano de España. De la caída de Granada al viaje de Magallanes, pasando por el descubrimiento de Colón o la coronación de Carlos V, Hugh Thomas se embarca en la narración épica de una de las más grandes aventuras de la humanidad.

'Brevísima relación de la destrucción de las Indias', de Bartolomé de las Casas.

Un libro publicado en 1552 por el fraile dominico español Bartolomé de las Casas, principal defensor de los indígenas en América durante el siglo XVI, sobre los malos tratos y atrocidades cometidos contra los pueblos indígenas de América, como producto de la conquista del Nuevo Mundo por España. Bartolomé de las Casas llegó a las Antillas durante los primeros años de la colonización española. Habiendo sido encomendero, a los pocos años decidió tomar los hábitos dominicos y paradójicamente se convirtió en uno de los más acérrimos defensores de los derechos de los amerindios. El padre De las Casas había sido testigo (y participante también) de la catástrofe demográfica que condujo a la desaparición de los taínos, los guanahatabeyes y los caribes.

'España. Una historia única', de Stanley G. Payne.

Una obra esencial que ayuda a comprender la ambigüedad y la complejidad de nuestra propia historia. Un análisis ambicioso de la historia de España pasado por el particular tamiz del reconocido hispanista norteamericano; un estudio meticuloso y brillante que nos conduce con maestría a través de una nueva lectura de nuestro pasado: desde los albores visigodos, pasando por la época imperialista, hasta la aún fresca Transición o las polémicas más recientes como la ley de la memoria histórica.

'La ContraHistoria de España', de Fernando Díaz Villanueva.

No es como tal un libro para desmontar leyendas negras ni campañas similares, pero sí es muy útil para acercarse, sin pasiones desmedidas, a la historia de nuestro país. Lo resumen bien la reseña que ha dejado en Amazon uno de sus tempranos lectores: "Para los que quieren una visión general histórica, buen libro de historia de España para poder leer de manera amena, repasando los hechos más relevantes sin extenderse en demasía en cada siglo. Libro divulgativo para aprender datos históricos que precisamente no siempre te acaban de contar en un sistema educativo español tan politizado".