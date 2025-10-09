Las palabras de Krasznahorkai de hace un año sobre ganar el Nobel: "No podemos ser conscientes de cuándo nuestra obra llega a la Academia"

El escritor húngaro László Krasznahorkai, galardonado este jueves 9 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2025, se mostraba hace un año cauto ante la posibilidad de recibir el premio literario más importante del mundo. "No podemos ser conscientes de en qué momento nuestra obra llega a la Academia", señalaba en una entrevista con Europa Press con motivo de la recepción del Premio Formentor de las Letras 2024, que tuvo lugar en Marrakech.

El autor húngaro, de 71 años, rechazaba que se considerara el Premio Formentor como la antesala del Premio Nobel, ya que otros, como él, han obtenido este premio han recibido posteriormente dicho reconocimiento. "Pienso que nosotros, artistas, escritores, no podemos ser conscientes de en qué momento nuestra obra llega a las manos de la Academia, no pienso que cualquier premio fuese antesala del Nobel, no creo que el jurado del Nobel en Suecia tenga alguna influencia por los premios que se hayan ganado antes. No podemos decir que el Premio Formentor sea la antesala de nada, porque degradaríamos el Premio Formentor, que brilla por sí mismo", aseguraba un año antes de ser precisamente laureado con el Premio Nobel de Literatura.

Nada de "desastre natural"

En la entrevista, Krasznahorkai criticaba que los dirigentes de extrema derecha consideren a las personas migrantes como "un desastre natural" que viene contra Europa. "Sólo se puede hacer ese tipo de políticas que hacen Orbán y otros dirigentes de extrema derecha, en Italia por ejemplo, si consideramos a estas personas que buscan refugio no como personas, sino como un desastre natural que viene contra nuestra civilización europea", señalaba al ser preguntado por la política migratoria de Hungría y la llegada de migrantes a Canarias.

Aunque matizaba que es artista y no politólogo, también reconocía que hay una tensión "tan grande" en el mundo que "siempre ha existido en la historia. "No es un nuevo fenómeno, es algo que siempre ha estado presente en el mundo. La diferencia es que vivimos en un mundo globalizado y se ha vuelto muy visible esa distancia que separa a los más pobres de los más ricos", precisó.

Para el autor húngaro, era "terrible y trágico" lo que estaba ocurriendo con la llegada de migrantes. "Hay que salvar a todos, hay que salvar cuanta más gente podamos. Esas personas que huyen son personas", incidía. Respecto a si la literatura puede hacer algo para solucionar este problema, también fue tajante: "Nada". "La literatura no es una tirita que puedas pegar, para comprar una tirita tienes que ir a una farmacia y para comprar literatura, a la librería", ha zanjado.

Maravillado con España

El autor húngaro recordó también que ha escrito una obra y dos fragmentos inspirados en España. En concreto, hizo referencia a su libro 'El último lobo' ambientado en Extremadura y a otros dos relatos inspirados en España, uno de los cuales transcurre en Barcelona y habla sobre iconos rusos. "España me maravilla y eso lo digo con toda la honestidad", recalcó.

Al ser preguntado por el aumento de bulos y 'fake news' en la actualidad, el escritor advertía de que "es muy difícil" combatir la desinformación, porque "la gente se lo cree todo y por la estupidez de la gente". "Y por la maldad, para mí no existe pequeña maldad y gran maldad", agregó.

En la misma línea, manifestó que no cree que las personas que se dedican a la literatura puedan influir significativamente en esta cuestión. "En un tranvía repleto de gente es suficiente con que haya un nazi. Corrompe, lo malo corrompe, da igual si es minúsculo o si es grande como Putin", aseveró. No obstante, defendió que el aumento de las 'fake news' no es culpa de la tecnología: "La verdad es lo que se ha perdido desde hace tiempo y no es una cuestión de la tecnología, que es maravillosa, la Era digital es maravillosa, lo que no se puede cambiar es la persona".

Guerras y más guerras

En la rueda de prensa posterior, Krasznahorkai abordó la situación en Ucrania e Israel por los conflictos bélicos, haciendo referencia a su obra 'Guerra y guerra', que "es un dibujo de la situación de la guerra". "No puedes moverte en el globo terráqueo sin encontrar alguna guerra. Ningún libro, ni la novela 'Guerra y guerra', es capaz de impedir todo lo que está ocurriendo en Israel o en Ucrania, lamentablemente", subrayaba.

En este sentido, el autor incidió en que no se puede ayudar "si la maldad y la estupidez humana se alían". "No podemos ayudar en eso y menos la literatura. Yo no puedo prometerles un futuro feliz", lamentó.

En su intervención, Krasznahorkai apuntó que si tiene una patria "esa es la lengua húngara". "No sé si es la lengua húngara que vive en mí o soy yo el que vive en la lengua húngara", dijo. Por otro lado, el galardonado, que mostró su rechazo por los cineastas, defendió que las obras literarias "no necesitan ninguna adaptación". "Si una obra literaria es buena no necesita ninguna adaptación en el cine", sentenció.