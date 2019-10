No hay nada, sin embargo, en estos impecable relatos que busque retratar una realidad a secas o que persiga, solamente, el efecto del final sorpresivo a la manera de, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Richard Ford, en ese sentido, parece haberlos escrito apelando a su oficio de eximio cuentista (cuidadoso en los detalles, atento a todos los sentidos, a las palabras precisas, a la adjetivación necesaria), pero, por encima de todo, parece haberlos escrito desde el centro mismo del conflicto en el que hallan sus personajes: un dilema al que deben enfrentarse sin saber, aún, en qué dilema se encuentran ni, mucho menos, cuál será el resultado del camino que tomen. Porque, después de todo, sea lo que sea, pase lo que pase, no queda más remedio, como dice uno de los personajes en uno de los cuentos, que lamentarse por todo lo que ha ocurrido.

Fue en 1982 cuando se vio obligado a exiliarse e instalarse en París y los Estados Unidos, donde ejerció de profesor universitario, desarrollando una poesía de línea clara que se ensimisma con las pequeñas cosas del día a día, deudora de sus admirados Machado y Vallejo, y que le valió el Premio Europeo de Poesía 2010 y, siete años más tarde, el Princesa de Asturias de las Letras. Es justamente tamaño prestigio lo que justifica libros como este dietario misceláneo y heterogéneo que no tiene más asideros que su experiencia y memoria.

En el año 2005, Adam Zagajewski aterrizaba con fuerza en nuestro idioma gracias a la traducción de su poemario «Deseo» y los ensayos «En defensa del fervor», y luego vio la luz «Dos ciudades», el relato autobiográfico de su infancia y adolescencia desde que abandonara Lvov de bebé tras incorporarse la ciudad a la URSS. Era al inicio de sus estudios universitarios cuando su destino literario empezaba a asomarse, en paralelo a las preocupaciones políticas, pero sin victimismos sino con gran independencia, pues como también decía, a los dieciocho años «no sentía ni envidia ni rechazo ni ira proletaria». Algo que se sigue respirando en «Una leve exageración» (traducción de Jerzy Slawomirski y Anna Rubió), cuando se ve como «un representante de la vieja escuela de la discreción de la Europa del Este: aquella que no habla nunca de divorcios ni reconoce que uno está deprimido».

A veces cae en narcicismos abstractos: «Me pregunto si no vivo demasiado tarde»

Tan enajenada como entretenida, por Lluís Fernández

Las detectives Rizzoli e Isles vuelven para investigar dos horribles asesinatos

Para los seguidores de la ficción televisiva «Rizzoli & Isles» (2010-2016) puede resultar interesante descubrir a la novelista que está detrás de ella: Tess Gerritsen. Quizá sus protagonistas no sean tan sexys ni tan despampanantes como Angie Harmon (Jane Rizzoli) y Sasha Alexander (Maura Isles), pero ambas responden a la idea original de su autora: son dos mujeres fuertes, una detective de homicidios y una médico forense de la policía de Boston trabajando en tándem. Tess Gerritsen tiene una dilatada carrera como médico de familia y como autora de novelas de intriga romántica, y su aclamada serie de intriga forense «Rizzoli & Isles», muy de moda en la televisión norteamericanas: «El cuerpo del delito», protagonizada por la forense Megan Nunt; «El club contra el crimen», grupo formado por una detective, una forense, una reportera y una asistente de la fiscalía resueltas contra el delito de forma mancomunada; y Jordan Cavanaugh, la sexy y brillante forense de «Crossing Jordan». En el origen, la primera médico forense fue la Kay Scarpetta, de Patricia Cornwell, cuya primera novela, «Post mórtem», data de 1990. Ella también es sexy y elegante, además de una médico sobresaliente. Se diferencia de las otras heroínas porque es lesbiana y vive con su amante. Cornwell es la responsable de la moda de los dramas forenses «CSI» y «Caso abierto».

Fabulación improbable

No es necesario que el lector de «Dime la verdad» haya leído las anteriores. Todas son autoconclusivas y como en las modernas sagas la autora trata de que los personajes vayan completando sus biografías como una obra en curso. Esta es una mezcla de intriga forense, thriller detectivesco y drama romántico. Las vidas de las protagonistas están repletas de acontecimientos descomunales. La forense vive un romance inusual, que la culpabiliza, y padece un drama familiar espantoso. La misma intriga no está exenta de una fabulación desmesurada, si no improbable, al menos carente de la mínima verosimilitud que permita al lector suspender la incredulidad a lo largo del relato.

Pese a su aparente liviandad, la intriga de «Dime la verdad» es tan oscura y rocambolesca como poco elaborada. No se sabe si los personajes están desdibujados o padecen la fatiga de materiales y la trama sufre la carcoma de la maldición del filme de asesinos en serie como «Seven» (1995), que tanto han dañado a la novela policiaca actual. Santoral. Ritualidad. Martirios.

En cuanto a la narración, como en cualquier intriga doméstica, combina un narrador en tercera persona con capítulos en primera, entre el monólogo interior y la confesión, con momentos tan increíbles como que la estén ahogando y siga con la narración en presente como si nada. Tess Gerritsen posee el don de narrar con naturalidad y destreza los mayores desatinos. La psicópata es lo mejor de «Dime la verdad», que pese a sus picos enajenados resulta de agradable lectura.