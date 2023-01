Manuel Borja-Villel no se presentará a la reelección para la dirección del Reina Sofía

Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía de Madrid desde 2008, ha anunciado que no presentará su candidatura para continuar en su cargo. Así lo ha informado a Efe, que se ha hecho eco de la noticia, confirmando las sospechas que recientemente han surgido acerca del futuro de la dirección del icónico museo. Tras quince años al frente del espacio, Borja-Villel no se presentará a la reelección.

De esta forma, será el próximo jueves día 19 cuando se produzca su último día como director del museo. Así, según afirma la agencia de noticias citada, el Reina Sofía convocará un proceso de selección el próximo 1 de febrero para escoger al nuevo responsable, que finalmente será elegido por una comisión de experto. Una selección realizada tras un proceso exhaustivo y largo, pues podría prolongarse varios meses.

Hasta ahora, se desconocía las intenciones de Borja-Villel sobre la reelección de su cargo, hasta que ha ofrecido una entrevista a Efe explicando la decisión que, asegura, había tomado "hacía bastante tiempo", tras hablar con su equipo y familia. "Las cosas se dicen cuando tocan y tenía decidido desde hace tiempo decirlo en este momento", explica. Una situación que, no obstante, no implica que Borja-Villel se cruce de brazos, pues a finales de noviembre de 2022, aseguraba a un grupo de periodistas que, si no siguiese en el cargo, "¿retirarme? En absoluto. Existe más vida aparte de esto".

Licenciado en Historia del Arte en la Universidad de Valencia en 1980, Borja-Villlel llegó a la dirección del Reina Sofía tras haber desempeñado un cargo que le aportó gran experiencia: entre julio de 1998 y enero de 2008, fue director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde presentó exposiciones dedicadas a figuras como Robert Frank, Raymond Hains, Richard Hamilton, Perejaume, Antoni Tàpies o Vito Acconci, entre otros. Por su parte, su labor en el Reina Sofía, entre otras muestras y actividades, ha destacado por su programa de desarrollo y reordenación de la Colección.

Ahora, y tras vivir dos renovaciones con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, la que sería su cuarta reelección no sucederá. Todo ello, tras desmentir el museo a través de un comunicado la información que estos últimos días publicaba "Abc", según la cual estas renovaciones pasadas se produjeron como fraude de ley.