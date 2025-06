Más de 400 objetos de los Beatles, Queen, Rolling Stones o Bob Dylan se ponen a la venta en una subasta

La casa de subastas RR Auction cerrará este jueves 19 de junio la subasta 'Marvels of Modern Music' en la que se ofrecen más de 400 piezas destacadas de la historia de la música popular, desde autógrafos hasta instrumentos de teatro y premios personales.

La subasta reúne a un elenco estelar de iconos, como Paul McCartney, Bob Dylan, Prince y Eric Clapton, junto con figuras legendarias como The Beatles, Queen, Janis Joplin, The Who y los Rolling Stones.

Entre los artículos más destacados de la subasta se encuentra el homenaje de Paul McCartney a John Lennon: una carta personal y poética escrita a mano por McCartney alrededor de 2005 en la que ofrece una reflexión sobre su antiguo compañero de los Beatles. Firmada "con cariño, Paul", la misiva fue escrita a la revista 'Q' y descubierta en los archivos de Bauer Media tras el cierre de la publicación.

"Fue, y sigue siendo, la figura heroica cuyo ingenio y sabiduría, con un poco de ayuda de sus amigos, moldearon los pensamientos y las vidas de millones de personas", escribe McCartney.

También se subasta una copia del disco 'A Hard Day's Night', firmado por los cuatro Beatles poco después del lanzamiento del álbum, que data del verano de 1964. Este ejemplar está acompañado por la procedencia de un periodista que obtuvo los autógrafos durante las festividades del estreno de la película en Londres, un evento que atrajo a la familia real británica, los Rolling Stones y miles de fanáticos que cerraron Piccadilly Circus.

Otro de los objetos es una cinta de Prince con la canción 'U', con una duración aproximada de 4 minutos y 33 segundos. La cinta lleva una etiqueta en la cara B marcada con bolígrafo negro: "'U', Master", y cuenta con la voz de Prince, una versión que nunca se publicó.

Uno de los objetos más preciados de esta subasta es la guitarra Gibson L-3 de Eric Clapton, que proviene de la colección personal de la leyenda de la guitarra; sin olvidar el conjunto de fotografías firmadas por The Doors: A Teen Fan's Backstage Night with Morrison; y otros objetos.