Meryl Streep y Stanley Tucci reaparecen como sus personajes de "El diablo viste de Prada" en la semana de la moda de Milán

La Semana de la Moda de Milán vivió un momento inesperado y cargado de nostalgia: Meryl Streep y Stanley Tucci reaparecieron caracterizados como Miranda Priestly y Nigel Kipling, los icónicos personajes de "El diablo viste de Prada". Ambos ocuparon la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana, junto a la actriz Simone Ashley, que formará parte de la secuela ya en rodaje.

Su vestuario estuvo cuidadosamente seleccionado para reflejar la esencia de sus personajes. Meryl Streep lució una gabardina color crema con cinturón de estampado animal y accesorios dorados, un conjunto elegante que evocaba a la exigente editora de moda que interpretó en la película de 2006. Stanley Tucci, por su parte, optó por un traje gris de tres piezas, combinado con camisa blanca y gafas oscuras, en línea con el estilo sofisticado de su personaje Nigel.

El desfile presentó la colección primavera-verano 2026 de la firma italiana, marcada por pijamas reinterpretados, estampados florales y el azul cerúleo, un color que se convirtió en emblema de la película gracias a una célebre escena protagonizada por Priestly. La coincidencia no pasó desapercibida para los fans, que convirtieron las imágenes en virales en cuestión de horas.

La reaparición de estos personajes se produce en pleno rodaje de “El diablo viste de Prada 2”, que reunirá de nuevo a Streep con Anne Hathaway y Emily Blunt. El estreno de la secuela está previsto para la primavera de 2026, dos décadas después de que la cinta original se convirtiera en un referente cultural para el mundo de la moda y el cine.