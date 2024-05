Mijaíl Shishkin: «Putin ha hecho todo para derrotar a Occidente, desde corromper a sus líderes hasta sobornar a sus partidos políticos»

Es muy duro Mijaíl Shishkin. No solo por el valor que hay que reunir para oponerse a Putin. También por lo que dice. El escritor, uno de los más laureados en su país y probablemente el más relevante en lengua rusa en la actualidad, no disimula ni se va por las ramas. En «La guerra y la paz. Mi Rusia» (Impedimenta), lo dice a las claras: en su tierra natal, la lengua franca es la mentira y la historia ha impuesto una dinámica que muchos de sus ciudadanos ya no saben vivir sin un gobernante con puño de hierro. En Rusia no se sabe vivir en democracia, se teme el caos (y, por tanto, el azar de la libertad en democracia) y el régimen lo único que quiere es poder y un pueblo sumiso.

Escribió este libro en alemán, ¿por qué no usó ruso?

Durante años, los llamados «expertos rusos» han explicado en sus libros a los lectores y políticos occidentales por qué Occidente debería tender puentes hacia Putin. Gracias a estos «expertos» ahora tenemos esta catástrofe. Escribí este libro para los lectores occidentales y explicarles Rusia y esta guerra. Lo hago a través de la historia rusa y la historia de mi familia. «La guerra y la paz. Mi rusia» se publicó en 2019 y en este libro describí también el futuro venidero. Desafortunadamente, todo va según el escenario que vaticiné. Ahora mi «profecía» se está traduciendo a muchos idiomas. No cambié una palabra para esta edición, solo escribí un prólogo y un epílogo. El libro se vuelve cada día más relevante, pero eso no me hace feliz.

Se cumple lo que vaticinó.

La guerra que se avecinaba era sólo cuestión de tiempo. Después del colapso de la Unión Soviética no hubo desestalinización ni juicios de Núremberg contra el Partido Comunista. ¿Se imagina que la Gestapo estuviera a cargo de la construcción de una sociedad democrática en la Alemania de posguerra? Ese fue el caso en Rusia en los años 90: los ex agentes de la KGB llegaron a gobernar mi país. ¿Qué tipo de «nuevo nacimiento» podrían darle a Rusia? Lo vemos ahora. Los rusos no tienen inmunidad contra el virus del «patriotismo» que todos los tiranos cultivan en sus laboratorios.

«Constitución, república, elecciones libres, democracia... son palabras que pierden su significado en mi país»

Dice que en su país hay «una conspiración de palabras». ¿Podrías explicar qué es?

¿Ha leído la Constitución de Stalin? Garantizaba a los ciudadanos soviéticos los derechos y libertades más notables. Estaría feliz de vivir en un país así. El problema es que esta constitución fue adaptada alegremente el año en que comenzó el Gran Terror. Todas las mejores palabras que llegan de Occidente a Rusia, como «constitución», «república», «elecciones libres», «democracia»... pierden su significado y se convierten en garrotes en la lucha por el poder, en armas para una mayor esclavización del pueblo por parte del régimen gobernante. En Rusia, las generaciones aprendieron que lo importante no son las palabras sino lo que hay detrás de las palabras. Mi país no vive según leyes escritas sino según leyes no escritas.

¿Y la literatura rusa?

Tiene una larga y rica tradición de decir la verdad en situaciones peligrosas. Los escritores utilizaron insinuaciones y eufemismos, y los lectores los entendieron perfectamente. Por ejemplo, durante el estalinismo la gente leía el cuento de hadas de Kornei Chukovsky sobre una cucaracha bigotuda que aterrorizaba a todos los animales. Los rusos entendían perfectamente a quién se refería.

«En la guerra se necesitan más cañones y armas que literatura, pero después necesitaremos la cultura para superar el odio»

¿Qué papel debe jugar la literatura hoy?

Cuando tenía 18 años, leí y difundí entre mis amigos libros prohibidos. Se trataba de mi lucha contra el régimen soviético. Los libros eran mi arma. La gente iba a prisión por los libros. Ahora los tiempos han cambiado. El régimen no le teme a los libros; el régimen le teme a Internet. Por eso la gente va a prisión por sus blogs contra la guerra. Con las tecnologías VPN, la gente en Rusia puede leer gratis todos mis libros y artículos. De todos modos, la literatura siempre sale perdiendo cuando comienza una guerra. La literatura alemana no pudo detener a Auschwitz.. La gran literatura rusa no pudo detener al Gulag. Mis libros y los libros escritos por mis colegas en los últimos 30 años después del colapso de la Unión Soviética no pudieron detener esta catástrofe. Nosotros fallamos. La propaganda de Putin tuvo éxito. Y ahora en estos días y meses horribles hago lo que puedo. Escribir, realizar entrevistas, hablar en diferentes eventos solidarios. En la guerra se necesitan más cañones y armas que literatura. Pero después de la guerra volveremos a necesitar literatura. Para oponernos al odio y al dolor sólo tenemos un remedio: la cultura. Después de la guerra necesitaremos la cultura para establecer conexiones humanas entre los pueblos ucraniano y ruso. Cultura, literatura, música, todo esto es la única manera de humanizarnos todos. No habrá otra manera de superar el odio y el abismo. Sólo a través de la cultura. Es la única manera de seguir siendo humano.

¿Qué pasa con los escritores? ¿Son el objetivo de Putin?

¿Qué puede hacer un escritor? Seguir luchando contra las guerras y las dictaduras con palabras. La posibilidad para el Occidente democrático de haber detenido a Putin fueron los Juegos Olímpicos de 2014. Hice un llamamiento en la Prensa al boicot para mostrar la solidaridad internacional con el movimiento de protesta en Rusia y no con el dictador. ¿Pero quién escucha a los escritores? El resultado, la anexión de Crimea y el comienzo de esta guerra. El mundo tuvo su última oportunidad en 2018. La misma historia: los llamamientos en los medios de comunicación para boicotear el mundial de fútbol no se escucharon ni siquiera después de cuatro años de guerra en Ucrania con miles de muertos. Todas las naciones vinieron a jugar al fútbol delante de Putin. Para él fue una clara señal de aceptación de su agresión. El camino hacia el 24 de febrero de 2022 estaba abierto.

«Las amenazas de asesinato que recibo no son un motivo para guardar silencio, sino para luchar»

¿Usted es un enemigo?

Toda dictadura necesita enemigos. Si no tiene enemigos, la propaganda tiene que crearlos. Esta es una larga tradición rusa: crear enemigos. Y los peores enemigos son los «traidores». Me acostumbré a recibir algunos mensajes de odio de «patriotas». A veces recibo amenazas de asesinato por correo electrónico. Estamos en guerra. Y esas amenazas no son motivo para guardar silencio. Es mi lucha contra el régimen criminal. Hago lo que puedo: escribir, hablar.

¿Por qué los escritores son tan peligrosos ?

Boris Akunin y Ludmila Ulitzkaya son los escritores más populares en Rusia y me duele ver cómo el país que debería estar orgulloso de ellos los persigue. Ambos tuvieron que emigrar. Las autoridades rusas podrían haber ignorado más a los escritores expatriados, pero ahora los han declarado terroristas. Y surge la pregunta: ¿por qué el régimen de Putin declara enemigo al escritor más querido del país? Sobre todo porque la acusación de terrorismo es absurda. Todo el mundo lo sabe. ¿Putin y su camarilla realmente quieren poner a su propia población en contra de ellos mismos ? Esta manera de plantear la pregunta suena ingenua para mi oído ruso, porque la gente en Occidente no entiende cómo funciona Rusia. Los políticos occidentales dependen de su popularidad entre la población. En Rusia, la población depende del Gobierno. Y no importa lo que haga el Gobierno, no importa qué decisiones impopulares tome, no puede indignar a la gente de ninguna manera: aceptarán y aprobarán todas las decisiones de las autoridades, al menos no habrá protestas.

«La meta del régimen de Putin es el poder. Su mensaje: nadie tiene ni tendrá defensa contra nosotros»

¿Y cuál es el objetivo del Gobierno?

La meta del régimen es consolidar su poder por cualquier medio necesario. Y el método en Rusia es siempre el mismo: miedo, intimidación. Bajo Stalin, se enviaron millones al Gulag; ahora, en la dictadura renovada del siglo XXI, basta con llevar a cabo represiones selectivas. Están bajo ataque las figuras culturales más famosas, quienes, al parecer, deberían estar protegidas por su fama, pero no deberían ser enemigos peligrosos para el régimen. Recuerde el arresto del director de teatro Kirill Serebrennikov. Ahora fue el turno de los escritores. El régimen envía un mensaje a sus súbditos: nadie tiene ni tendrá defensa contra nosotros. ¡Ten miedo y no protestes! ¡Guarda silencio o canta canciones patrióticas! Y la gente entiende el mensaje perfectamente.

A eso se refiere en su libro.

La experiencia histórica se volvió genética con las generaciones: durante siglos sólo sobrevivieron aquellos que aprendieron a comprender las señales del poder. Pero en Rusia es imposible guardar silencio, cada uno tiene que tomar su decisión. Tarde o temprano afectará a todos en Rusia, y especialmente a escritores, actores, músicos, artistas; será imposible quedarse al margen, será necesario decir claramente: estoy en contra o a favor, con todas las consecuencias de esta fatídica decisión.

«Los rusos no ven que no están defendiendo a su patria sino a un régimen criminal.»

Dice que «los rusos viven en mentiras».

El problema es que la gente no puede ver la diferencia entre la verdad y la mentira. En la televisión rusa les muestran las horribles imágenes de Butcha con los cadáveres en las calles, pero les dicen que estos crímenes han sido cometidos por nazis ucranianos. La madre de un soldado ruso puede elegir: su hijo es un fascista que mata a niños ucranianos o su hijo es un héroe que lucha contra los nazis ucranianos y defiende a los niños rusos y a su patria del fascismo de la OTAN. ¿Cuál sería su verdad? Toda madre quiere que su hijo sea un héroe defensor de los niños y no un asesino.

¿Es ésta una de las razones por las que Europa no entiende a Rusia?

Rusia y Occidente han estado jugando juegos diferentes durante los últimos veinte años. Putin pretendía jugar a la «democracia» de acuerdo con reglas aceptadas, pero hacía trampa abiertamente y disfrutaba de la confusión de sus socios occidentales. En realidad, jugó su juego, la «guerra híbrida», y utilizó todas las posibilidades para derrotar a los países democráticos: corrupción de sus líderes, soborno a partidos políticos de izquierda y derecha, lograr la dependencia del petróleo y el gas rusos, etc. Occidente no quiso percibir el peligro de la dictadura de Putin. La gente recordó la política de apaciguamiento contra la Alemania nazi. Antes de la Segunda Guerra Mundial la gente quería la paz. Los ingleses y franceses esperaban que sus gobiernos democráticos aplicaran una política de paz con Hitler, en lugar de acudir a una guerra. Lo que siguió fue este mensaje: «No tengo nada que ofrecer más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor». Ese es el precio que tenemos que pagar por la paz.

«Putin desaparecerá, pero los anhelos que proyectaba no se desvanecerán por eso. Me temo que su lugar no estará vacío mucho tiempo»

Es duro.

Sí... Fue doloroso para mí ver cómo la gente en el mundo estaba fascinada por Putin. Entiendo que hubo razones para esto. El principio «El enemigo de mi enemigo es mi amigo» unió a izquierdas y derechas en todo el mundo. No es sólo en las plataformas en línea indias o latinoamericanas donde Putin ha sido retratado como un héroe que finalmente estaba mostrando los límites de Estados Unidos. Putin habló desde el corazón no sólo de los líderes iraníes y norcoreanos con su acusación contra el imperialismo estadounidense. Muchos occidentales tenían muchas razones para admirar a Putin. El hombre declaró defender valores morales como el cristianismo, la protección de la familia, la lucha contra el matrimonio homosexual y los desfiles gay. Fue admirado por su postura ante cualquier «corrección política». Como representante de la verdadera masculinidad, Putin parecía defender al mundo contra la «locura de género». El «tipo duro del Este» cuestionó silenciosamente a la sociedad occidental en la era de la cultura de la cancelación: «¿Por qué los hombres deberían avergonzarse de ser hombres? ¿Por qué los blancos deberían sentirse cargados con un pecado original racista porque son blancos?». El dictador con el «alma misteriosa rusa» parecía haber sido sólo un reflejo de los anhelos occidentales.

Ahora ya no.

Ahora ha decepcionado a sus admiradores. No es un macho brutal montado en una silla, sino un enano hinchado escondido detrás de una mesa infinitamente larga. Ningún político occidental ha hecho más por la expansión de la OTAN hacia el este que Putin: más países se convirtieron en miembros de la alianza de defensa. Dejó que las ciudades fueran bombardeadas, que las mujeres fueran violadas y que los niños fueran asesinados. Los valores morales de la familia cristiana se ven diferentes. Putin desaparecerá, pero sus admiradores seguirán con sus ideas y expectativas. Alguien todavía tendrá que inspirarse con su imagen machista y desafiar al imperialismo estadounidense. Alguien tiene que alzarse contra el matrimonio homosexual, contra la OTAN, contra la hegemonía estadounidense. Putin desaparecerá, pero los anhelos que proyectaba no se desvanecerán por eso. Me temo que su lugar no estará vacío mucho tiempo.

«Sin el apoyo occidental, el establecimiento del régimen criminal ruso sería simplemente imposible. Los políticos occidentales corruptos contribuyeron a formarlo»

Habla del silencio de los rusos. ¿Temen la democracia y la libertad?

Las famosas palabras finales del drama de Pushkin «Boris Godunov»: «La gente guarda silencio». Esta es la estrategia de supervivencia probada por generaciones. Pero si hacen algo es mostrar lo que tienen en mente. Me refiero a la reciente movilización masiva. El motivo de algunos disturbios no fue la guerra vil e injusta, sino el mal equipamiento y las malas armas. Habéis visto las imágenes de la movilización en Rusia: miles y miles de jóvenes fueron obedientes a la guerra para matar a los ucranianos y ser asesinados. Ninguna propaganda puede influir en las personas si éstas no están dispuestas a ser influenciadas. Es la mentalidad rusa histórica. Tienen en mente la imagen del mundo medieval: Rusia es una isla santa en el océano de enemigos, tenemos que defender nuestra madre patria y sólo el Padre en el Kremlin puede salvarnos.

Es el discurso.

Y todos los dictadores dominan este truco para abusar del sentimiento de patriotismo, para mezclar su propio régimen con el de la Patria. La gente piensa que defiende su país de los enemigos, pero en realidad defiende su propia esclavitud. La mayoría de los rusos viven mentalmente en el pasado y se identifican con la tribu: «Mi tribu es siempre buena y las demás tribus son malas». Pero la humanidad moderna hizo que la civilización pasara de la conciencia colectiva a la conciencia individual. Cada ser humano tiene la responsabilidad de decidir qué está bien y qué está mal, qué es el bien y lo que es el mal. Si pienso que mi tribu está equivocada estaré en contra de mi tribu. Entre los rusos existe una brecha de civilización.

«He visto cómo funcionaba la lavadora del banco suizo para el dinero sucio procedente de Rusia»

Pero no es así.

Todas las naciones deben superar esta enfermedad en algún momento de su desarrollo: la conciencia colectiva de una tribu. En una tribu la responsabilidad no la tienes tú, la tiene el jefe. La única salida a esta forma de pensar prehistórica es el desarrollo de la conciencia individual de la humanidad moderna a través de la cultura, la civilización y la humanización. La mayoría de los rusos se quedaron mentalmente en el pasado hasta ahora. Se identifican con su «Santa Rusia», que siempre es buena y los demás pueblos siempre se equivocan. Están dispuestos a defender su patria de los enemigos y a morir por ella. No ven que no están defendiendo a su patria sino a un régimen criminal.

¿Las nuevas élites han traicionado al pueblo ruso tras la perestroika?

Sí, lo han hecho, pero no sólo las elites rusas. Hubo un momento en la historia reciente de Rusia en el que el país podría haberse desarrollado de mejor manera. Creo que el establecimiento del régimen criminal de Putin era evitable. Después del colapso de la Unión Soviética, la población estaba psicológicamente preparada para construir una nueva sociedad al «estilo occidental». El problema fatal fue que los rusos nunca supieron qué era una democracia y cómo funciona el Estado de Derecho. Así podrían ayudar los Estados democráticos occidentales: mostrar con su propio ejemplo la vida en una sociedad democrática bajo la aplicación de las leyes. Trabajé durante muchos años como intérprete en Suiza y vi cómo funcionaba la lavadora del banco suizo para el dinero sucio procedente de Rusia. Cuando se trata de grandes cantidades de dinero, el Estado de derecho termina. Las democracias occidentales estaban felices de recibir el dinero robado por la población rusa. Sin el apoyo occidental, el establecimiento del régimen criminal ruso sería simplemente imposible. Los políticos occidentales corruptos contribuyeron mucho a la formación de Putin dictadura. Al principio fue fácil detenerlo en su camino hacia esta guerra: los estados democráticos occidentales sólo tenían que aplicar sus propias leyes. No lo hicieron. Así se estableció una dictadura criminal en Rusia. La propia naturaleza de una dictadura necesita enemigos y una guerra. Ahora estamos en esa guerra.

«La congelación del conflicto de Ucrania no pondrá fin a la guerra»

¿Qué debería hacer Occidente con la Rusia de Putin?

Las sanciones occidentales son efectivas, y es una pena que hayan comenzado tan tarde y no con el comienzo de esta guerra. El pueblo ruso sufre no por las sanciones occidentales sino por el régimen criminal del Kremlin que está tratando a sus «votantes como carne de cañón». Ahora los países democráticos occidentales tienen que corregir el error que cometieron al apoyar al régimen de Putin durante años y deben ayudar a Ucrania a luchar contra el agresor con cualquier medio, pero ante todo con armas.

¿Cómo ve el fin de la guerra en Ucrania? ¿Ve la posibilidad de una tercera guerra mundial o una guerra nuclear?

Hace dos años vimos en el mundo una enorme ola de solidaridad con Ucrania que luchaba contra los invasores. Durante estos dos años, la guerra ha cambiado mucho. El régimen ruso no tiene suficiente poder para ganar, y Occidente tampoco suministra suficientes armas a Ucrania para derrotar al ejército ruso. La derrota militar de Rusia podría provocar la inestabilidad en un país lleno de armas nucleares. Éste es un escenario horroroso: perder el control sobre el arsenal nuclear. El sueño más acariciado por los líderes rusos y occidentales es congelar el conflicto en el status quo. Ambas partes ejercerán presión sobre Zelensky para iniciar las negociaciones de paz: el ejército ruso bombardeará la infraestructura ucraniana y matará a tantas personas civiles como sea posible para que los ucranianos exijan a su presidente congelar la guerra y negociar, y por otra parte, los políticos occidentales no darán suficientes armas a Zelensky para presionarlo a negociar con el Kremlin y congelar el conflicto en la actual línea del frente. La congelación del conflicto no pondrá fin a la guerra. Y la intimidación interminable al mundo con una guerra nuclear es un remedio bien probado para tratar con Occidente.

El libro es «una declaración de amor a la monstruosa patria». ¿Quieres decir más aquí?

Los niños aman a su madre aunque ella sea una borracha y les golpee. Quizá no la aman, pero les encanta la idea de tener una madre. Odio el régimen de Rusia, pero me gusta la idea de tener una patria civilizada y democrática. Aunque esa Rusia no exista, la amo.