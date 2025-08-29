Morricone, Susan Sarandon, Bertolucci y ahora Karla Sofía Gascón: este es el premio que la española recogerá en Venecia

La actriz española Karla Sofía Gascón ha sido seleccionada para recibir el Premio Kinéo como Mejor Actriz Internacional, una distinción que se entregará fuera de la programación oficial del Festival de Venecia, en un evento colateral al certamen. El galardón se otorgará mañana sábado, coincidiendo con el día más destacado del festival.

Entre los premiados del pasado, destacan nombres de la talla de Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Bernardo Bertolucci, Susan Sarandon, Nathalie Portman, Oliver Stone o Lina Wertmüller, lo que subraya la relevancia internacional del Kinéo dentro del panorama audiovisual. En esta edición, se contará entre los galardonados junto a Emilia Pérez, la película Cónclave, dirigida por Edward Berger.

Un viaje de resiliencia y superación

La trayectoria de Gascón ha estado marcada por momentos de intenso escrutinio público. Tras enfrentar controversias por mensajes antiguos en redes sociales, la actriz ha demostrado una capacidad extraordinaria para transformar la adversidad en una narrativa de redención.

Su interpretación en Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, le valió el premio a la Mejor Actriz en Cannes —compartido con sus compañeras de reparto— y también fue reconocida en los Premios del Cine Europeo.

El Premio Kinéo representa una oportunidad para consolidar el reconocimiento internacional de Gascón, en un contexto donde su imagen también ha sido objeto de polémica por antiguos mensajes ofensivos que trascendieron a principios de año.