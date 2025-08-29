El duelo taurino que marcó a Alicante vuelve a la televisión con Enrique Ponce y José María Manzanares

El próximo domingo a las 18:30 horas, la televisión pública valenciana À Punt volverá a abrir el arcón de su archivo taurino para rescatar uno de los episodios más recordados por los aficionados: el mano a mano entre José María Manzanares y Enrique Ponce en la Feria de Hogueras de 1996. Una cita que, casi tres décadas después, mantiene intacta su leyenda.

Aquel festejo quedó grabado en la memoria por la intensidad del duelo y por la carga simbólica que envolvía la tarde. José María Manzanares celebraba entonces sus veinticinco años de alternativa, y lo hizo respondiendo a su público con cuatro orejas y momentos de inspiración que aún hoy emocionan. No faltaron las dedicatorias de peso: dos faenas fueron brindadas a su padre, Pepe Manzanares, y al maestro Julio Robles, figuras esenciales en su trayectoria.

Enfrente, un Enrique Ponce en plenitud, que aquella tarde supo desplegar la elegancia y solidez de su tauromaquia frente a los toros de Alcurrucén. Su último brindis fue precisamente para Manzanares, en un gesto que resumía respeto y complicidad en medio de la competencia. El resultado no pudo ser más rotundo: ambos salieron a hombros por la puerta grande de la plaza de Alicante, en una de esas estampas que se convierten en icono.

La retransmisión contará con la narración original de José Luis Benlloch, lo que permite revivir el ambiente de aquel festejo tal y como lo disfrutó la afición en directo. Una oportunidad única de escuchar la crónica de una tarde que marcó un antes y un después en la historia de la Feria de Hogueras.

Este rescate no es solo televisión, sino también memoria viva de la tauromaquia. En tiempos en los que los archivos se convierten en auténticos tesoros culturales, À Punt pone en valor un legado audiovisual que da la posibilidad de volver a sentir, desde casa, la emoción de una plaza llena, el murmullo expectante del público y la magia irrepetible del ruedo.

Con iniciativas como esta, la cadena valenciana ofrece a los aficionados la ocasión de reencontrarse con una corrida que pertenece al patrimonio sentimental de la tauromaquia española. Porque hay tardes que no se olvidan, y la del 1996 en Alicante, con Ponce y Manzanaresfrente a frente, es una de ellas.