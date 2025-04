Karla Sofía Gascón: "Estoy harta de que me difamen"

Karla Sofía Gascón fue una de las encargadas de entregar dos de los premios Platino, los galardones que reconocen lo mejor de la industria cinematográfica y televisiva iberoamericana.

En su línea de levantar polémicas, esta vez criticó la política del presidente te Donald Trump en lo que se refiere a su filosofía “vejatoria” contra las personas no binarias, intersexuales y transgénero.

Se refiere a los problemas que se encuentra el colectivo “para recibir la atención sanitaria específica para que los jóvenes conseguir su transicion, la prohibición a deportistas trans en competiciones femeninas, el veto a entrar a formar parte del Ejército estadounidense o la imposición de la verdad biológica frente al género”.

La actriz española protesta porque “el colectivo trans está perdiendo su libertad en todo el mundo. La situación es muy complicada, sobre todo en Estados Unidos por las órdenes ejecutivas dictadas por su presidente contra nuestra comunidad”.

- Pero usted tiene pensado regresar allí. ¿No teme encontrarse con problemas?

- Estoy deseando volver, eso lo tengo muy claro. Quiero trabajar en Estados Unidos, pero si no me permiten entrar o no me dejan trabajar allí porque consideran que no soy una persona lo suficientemente cualificada, o buscan discriminarme por mi sexualidad, vería muy difícil abrirme camino en ese país. Es que me siento una de las víctimas de ese odio contra las personas trans.

- Aún así, no pierde la ilusión…

- Desde luego, estamos hablando de un lugar donde hay grandes oportunidades para los artistas. Siempre hubo mucha libertad, y no podemos consentir que se esté perdiendo.

Reconoce que “la vida me ha cambiado radicalmente tras protagonizar la película “Emilia Pérez”. El éxito ha sido absoluto, estamos hablando de una película de culto, en un ícono cinematográfico que forma parte de la historia del séptimo arte.”

- ¿Cuáles son sus proyectos profesionales más inmediatos?

- Tengo varios, afortunadamente no me falta el trabajo. Hay una película italiana, “The life lift”, y otras de producción argentina, francesa y española.

- En la primera se mueve entre el bien y el mal.

- Interpreto a una psiquiatra que representa a modo de simbolismo a Dios y al demonio, Y en la francesa se narra la historia de una cantante de blues que quiere adoptar a una niña en un campo de refugiados, es una trama muy emotiva.

- Esta semana participaba en un partido benéfico organizado por los Premios Platino, y se la ha criticado por una fuerte entrada a un jugador del equipo contrario.

- Se han desorbitado las cosas, fue una patada involuntaria durante un lance del juego, iba a por un balón y se me escapó el pie.

- Se está convirtiendo en algo normal en que se metan con usted por cualquier nimiedad.

- Y ya me estoy hartando de que me difamen. Si la cosa sigue, tomaré las medidas judiciales que sean pertinentes. Me veré la cara en los tribunales con los que me adjudiquen cosas que no tienen nada que ver conmigo. No voy a permitirlo,