"Mujeres de Roma" Un libro de Isabel Barceló que nos guía por rincones romanos con huellas de mujer.

A María Blanco Cobaleda que ha sido becaria en la Academia de España en Roma le gusta recordar los meses que pasó como estudiante en la capital italiana. Durante la estancia tal como lo cuenta más de un alumno, la convivencia es estupenda porque el entorno es perfecto, tienen mucho en donde documentarse, los contactos que hacen suelen ser duraderos, etc. etc. en resumen, son muchos los elementos para llevar a buen fin los proyectos y no solamente esto, las amistades que se crean aquí suelen ser duraderas. Me gusta estar al tanto de los proyectos de María y en una de esas charlas que de vez en cuando mantenemos me comentó sobre el proyecto de una compañera de la academia. Se trataba de escribir un libro sobre mujeres en Roma que han sido parte importante de su historia. El libro ha salido a la luz. Su título: "MUJERES DE ROMA".Hay temas que atraen como un imán. Había que leer el libro y conocer a la autora definitivamente.

Isabel Barceló, visitó en estos días la capital italiana para presentar esta obra y tuve la suerte de tener un encuentro con ella en pleno corazón de esta locura de ciudad. Quedamos en la esquina de la Vía del Corso y la Vía del Tritone. El destino seguramente hizo que Isabel Barceló Chico, la autora de esta obra que relata muchos de los acontecimientos importantes protagonizados por mujeres, regresara al “lugar de los hechos” porque como ella comenta: “Uno de los lugares de Roma en donde pasaron miles de cosas que han pasado a la historia, se desarrollaron en la Vía del Corso” afirmó y yo pensé: Dejémoslo al destino...

Su libro “Mujeres de Roma, Heroísmo, Intriga y Pasiones” fue el proyecto que presentó en la Academia de España para ser admitida como becaria. Llegó a la capital italiana por primera vez en 2004 para documentar este libro, durante seis meses de estancia se dedicó a buscar minuciosamente los rastros y huellas de mujeres que vivieron momentos críticos, las que empuñaron las armas, las que se entregaron a Dios, las fanáticas, las seductoras y las que sirvieron como moneda de cambio.

El tema que Isabel Barceló se planteó desarrollar era bastante complejo, porque seguir las huellas de aquellas mujeres desde la fundación legendaria hasta el siglo XIX no fue tarea fácil. Su objetivo principal era y es, ubicarlas en la ciudad a través de este libro. “Me parecía que la memoria de las mujeres estaba desdibujada en esta ciudad” subraya.

Isabel nació en Sax en la provincia de Alicante, cursó sus estudios en Alicante y en Zaragoza y los estudios superiores en la Universidad de Valencia, es licenciada en Filosofía y Letras. Trabajó durante 35 años como funcionaria en el Ayuntamiento de Valencia en diversos departamentos, el último en patrimonio histórico y cultural. En el año 2000 su deseo era escribir sobre Roma, pero se hizo la pregunta que todos nos hacemos: ¿Qué puedo escribir sobre Roma que no se haya contado mil veces?. Recorriendo pasajes mentalmente se dio cuenta de que no se ven mujeres en los grandes monumentos en una ciudad con una memoria extraordinaria. Las mujeres no aparecen ni en los folletos de la ciudad ni en las guías turísticas, lo que le parece que es una gran injusticia y un vacío en la memoria.

Isabel siempre ha tenido un sentimiento de gratitud hacia las mujeres, “Gracias a ellas estamos aquí” afirmó durante la charla y de ese sentimiento personal, le nació ponerse a la búsqueda de la Roma actual, las huellas de esas mujeres del pasado, sin ponerse límites, con la intención de identificar los lugares relacionados con las protagonistas de la historia de Roma.

En este libro, ubicándolas en lugares concretos, se puede recordarlas y recuperar el “rostro femenino” de Roma.

Algunas de las protagonistas

No era fácil decidir por dónde arrancar un libro de estas características y la autora aclara que a ella no le interesaba la cronología, le interesaba encontrar los lugares en donde sus mujeres protagonistas de esta obra dejaron sus huellas. Su libro está estructurado por 18 paseos de la Roma actual, podríamos decir que es una guía para recorrer esos rincones con evocaciones femeninas del pasado.

“Un pasaje que me parece estremecedor es el asesinato de Agripina” comenta Isabel subrayando que no perdió la vida en Roma sino en Nápoles y que fue de la manera más brutal, un asesinato de estado justificado. Esta historia la cuenta desde el sitio en donde enterraron a Nerón, en donde actualmente se encuentra la Iglesia de Santa María del Popolo en la Piazza del Popolo.

Otra de las mujeres a las que la autora le dedica sus letras, es Galla Placidia, la emperatriz que fue enterrada en el mausoleo imperial de San Pedro en la ciudad del Vaticano una noche del año 450. - “Fue la última emperatriz sepultada en Roma" comenta Isabel en su libro. Fue una mujer singular en una época difícil y traumática, repleta de amenazas y sufrimientos que la convertirían sucesivamente en rehén, reina, esclava y augusta”.

No podía faltar en el libro de Barceló dedicado a las mujeres que dejaron huellas en Roma, uno de los personajes de los que más se ha especulado y escrito: Lucrecia Borgia. “En mi libro le dedico algunas páginas recreadas en los apartamentos Borgia del palacio apostólico del Vaticano” comenta Isabel. Las letras dedicadas a Lucrecia recorren escenas de gran felicidad y de gran dramatismo como el momento en el que Alfonso de Aragón el marido de Lucrecia, fue atacado en las escaleras de la basílica de San Pedro cayendo inconsciente. Este es tan solo uno de los pasajes contados.

Otros nombres de las 43 mujeres protagonistas del libro:

Cornelia, Cleopatra, Paulina Bonaparte, Victoria Colonna, Anita Garibaldi, Artemisia Gentileschi, Victoria de Suecia, Livia, Vanozza Cattanei (Madre de los Borgia)...

Lucrecia Borgia ha sido sin lugar a dudas, un personaje del cual se han escrito novelas, ensayos, poemas y demás formatos que la literatura ofrece, pero hay algo que muchos hemos querido descubrir: la realidad, su día a día, descubrir cuáles fueron sus pasos siendo claros, conocerla mejor.

En el libro Lucrecia Borgia (1480-1519) “Bajo una nueva Luz” obra también de Isabel Barceló se pueden descubrir muchos detalles que nos ayudarán a sacar más conclusiones de un personaje que siempre dará de que hablar.