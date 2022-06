El Sónar vuelve a sonar

El Sónar sigue apostando por la combinación entre lo lúdico y lo artístico en una edición compuesta por 117 actuaciones y más de sesenta actividades. Después de dos años de pandemia, la organización pone toda la carne en el asador con una propuesta que reúne a artistas procedentes de más de 111 países.

The Chemical Brothers, Moderat, The Blaze ejercerán como representantes de la electrónica más internacional. DJs como AnfisaLetyago, Charlotte de Witter, Or:la, ANNA &Maotik, Richie Hawtin, Eric Prydz, The Blessed Madonna se encargarán de alargar la noche hasta que salga el sol. El talento nacional también saca pecho, con artistas de la talla de C. Tangana o Samantha Hudson.

La combinación entre arte y tecnología quedará representada en Sónar+D, un lugar donde científicos como Liam Young, Davide Quayola o Trevor Paglen pueden mostrar lo que hacen a través de propuestas cercanas a la performance. Este formato acerca la tecnología a un público no académico.

Las tres jornadas que componen el festival se presentan cargadas de expectación tras dos años en los que la organización se vio obligada a bajar el telón. En la Fira Montjuïc y la Fira Gran Viaestá todo listo para que la música no deje de sonar.

