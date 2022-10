Daniel Barenboim anuncia su retirada de los escenarios debido a una enfermedad neurológica

“Es con una mezcla de orgullo y de pesar que anuncio que doy un paso atrás de mis actividades, especialmente de las de dirección de orquesta”, anunciaba a través de sus redes sociales Daniel Barenboim. El conocido maestro, pianista y director de orquesta revelaba que su salud “se ha deteriorado en los últimos tiempos” y que necesita, al menos, unos meses para cuidarla tras habérsele diagnosticado una “enfermedad neurológica severa”.

El director argentino, de 79 años, publicaba este anuncio que los aficionados a la música clásica recibían con muestras de apoyo público y el deseo de una recuperación. Barenboim, que no revelaba de qué tipo de enfermedad está aquejado, recordaba que “la música ha sido una gran parte de mi vida” pero que ahora necesita centrarse en recuperar su salud. “He vivido a través de la música y continuaré haciéndolo mientras me lo permita mi salud. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy contento sino satisfecho por la plenitud de la vida”.

Barenboim ya había tenido que cancelar varios compromisos en febrero y abril por problemas de salud. También es el director musical de la Ópera Estatal de Berlín y su orquesta, la Staatskapelle, desde hace tres décadas y tiene contrato hasta 2027. A principios de año, dirigió el Concierto de Año Nuevo en la Musikverein de Viena. Al margen de sus logros artísticos, Berenboim, que tiene la nacionalidad israelí, es conocido por ser una persona de concordia: es el creador de una fundación y una orquesta, el West-Eastern Divan, para promover la cooperación entre jóvenes músicos de Israel y los países árabes. En 2008 aceptó la ciudadanía palestina honoraria.