¿Le manda Shakira más mensajes a Piqué en su nueva canción?

Todo lo que hace Shakira se interpreta en términos de l culebrón sentimental en que vive después de anunciarse su separación del futbolista del Barcelona Gérard Pique. Cuando publicó el éxito “Te felicito”, el contenido de la letra se interpretó en código de venganza y ajuste de cuentas. Ahora vuelve a suceder lo mismo con “Monotonía”, canción que lanza junto a Ozuna y en la que afirma:” Me dejaste por narcisismo”.

Si en el anterior tema la colombiana felicitaba a su interlocutor por “actuar bien” y, en resumen, por ser un mentiroso, en su nuevo tema lanza versos demoledores como “De repente ya no eras el mismo”, “me dejaste por tu narcisismo”, “estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando”, “es un adiós necesario” y “te olvidaste de lo que un día fuimos”. Versos que suenan a reproche y a borrado de recuerdos. Más adelante, canta: “Te lo digo con sinceridad, To’ está frío como en Navidad, Es mejor que esto se acabe ya, No me repitas la movie otra vez, que esa ya la vi, Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario. Lo que un día fue increíble se volvió rutinario”.

A veces el destino trae curiosas revanchas. Shakira es la artista latina más importante por escuchas en Spotify. Pero la colombiana, que vendió si catálogo musical, no vive solo de las rentas de sus viejos hits. Sus nuevas canciones logran un éxito similar a sus clásicos. Por eso, Spotify la considera una de sus artistas de mayor repercusión y no es de extrañar que le dispense reconocimientos y premios cada poco tiempo. El último de esos halagos públicos podría traer consigo toneladas de morbo: el logotipo de la artista de Barranquilla podría aparecer en el pecho de un gran equipo de fútbol, el Barcelona de su ex pareja Gérard Piqué. Para algunos es también una victoria para el karma.

El F. C. Barcelona firmó un acuerdo de patrocinio con la compañía de “streaming” el pasado verano por el cual da nombre al estadio y presenta su logotipo en la camiseta del conjunto culé. Según los términos del acuerdo, la compañía sueca puede sustituir la enseña de la compañía por la de alguno de los artistas a quienes la plataforma quiera ceder el sitio preferente en el pecho de los jugadores del Barça. El primero en hacerlo ha sido el rapero Drake, cuyo irónico búho ocupaba la parte central de la elástica blaugrana nada menos que en su visita al Santiago Bernabéu el pasado domingo, que se saldó con victoria local por tres goles a uno.

Aunque no hay confirmación oficial, el siguiente artista en situar su nombre en la camiseta blaugrana podría ser mujer y latina. Eso le daría a Shakira muchas posibilidades de ser la siguiente y de consumar una especie de venganza poética contra su ex pareja, que ha confirmado su relación sentimental con Clara Chía tras separarse de Shakira, con la que tiene dos hijos. Shakira se convirtió en el año 2020 en la primera mujer latina en lograr superar, con canciones de cuatro décadas distintas (1990, 2000, 2010 y 2020) los 100 millones de reproducciones en Spotify. En 2022, la colombiana ha roto su propio récord al superar con varios de esos temas los 200 millones de reproducciones en la plataforma musical.