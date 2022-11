El manuscrito de “Wonderwall”, de Oasis, vendido por 50.000 euros

La guitarra de Noel Gallagher resulta inconfundible en el inicio de una canción a la que podemos referirnos indudablemente como un himno. “Wonderwall” se grabó en 1995, y a día de hoy continúa siendo la canción más conocida y característica de Oasis. La voz de Liam Gallagher recitando “you’re gonna be the one that saves me / and after all / you’re my wonderwall” multiplica su valor y magia en el momento en que todo aquel que se topa con su melodía la canta o tararea como si fuese la última vez. Es una de esas canciones que nunca pasan de moda, y que tiene grabada la palabra “éxito” en sus créditos pase lo que pase. Ahora, se le ha puesto precio a la letra de “Wonderwall”, y el resultado no ha sido más que una demostración del nivel de importancia del tema: el papel sobre el que Noel Gallagher escribió a lápiz la letra de la canción se ha vendido por unos 50.000 euros.

El manuscrito de “Wonderwall”, un archivo exclusivo y de gran valor para los amantes de la música, ha salido a subasta con un valor inicial de entre 4.000 y 6.000 libras. No obstante, el resultado ha sido mayor, pues se ha superado con creces estas cifras: la subasta ha cerrado con un precio de 46.875 libras, lo que equivale a poco más de 50.000 euros, una cantidad diez veces mayor a su precio original. Según explica la casa de subastas Propstore en su página web oficial, “la letra de la exitosa canción de Oasis, escrita a mano por Noel Gallagher, sigue siendo una de las canciones pop británicas más exitosas y reconocibles de todos los tiempos. Este lote proviene de un miembro del equipo de gira de la banda, que guardó la letra después de que Gallagher la escribiera como ayuda para la memoria en los ensayos”.

El manuscrito de "Wonderwall" que Noel Gallagher realizó a lápiz FOTO: propstore.com

Asimismo, según especifican desde Propstore, se cree “que Gallagher escribió esta letra en algún momento a mediados de la década de los 2000. La letra está escrita a lápiz en una hoja grande de papel blanco, con el título de la canción subrayado en la parte superior. El lote está montado dentro de un marco de piedra pintado de negro, con una cuerda en el reverso para colgarlo en la pared”.

Millones de copias

La canción, incluida en el segundo álbum de Oasis, “(What’s the story) Morning glory?”, alcanzó el segundo puesto en las listas de éxitos del Reino Unido en 1995, el mismo año de su lanzamiento. Si bien “Wonderwall” compartía disco con otro de los temas más reconocidos de la banda, “Don’t look back in anger”, la canción que nos ocupa es de las mayores responsables de que se hayan vendido más de 1,8 millones de copias del álbum tan solo en Reino Unido, contabilizado hasta 2017.

Liam y Noel Gallagher FOTO: Getty Images

Si bien “Wonderwall” no tiene un significado exacto, pues más bien los músicos lo dejan a libre interpretación de sus oyentes, han surgido teorías de todo tipo. En primer lugar, una que rechazó abiertamente Noel Gallagher: se dijo que estaba dedicada a su ex pareja, Meg Mathews, de quien se divorció en 2001. No obstante, rechazó tal explicación, asumiendo que fue una interpretación creada por la Prensa. Por el contrario, sí llegó a explicar que se trataba de una canción dedicada a un amigo imaginario, quien un día aparecería en su vida y le salvaría de sí mismo.