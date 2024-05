Así suena "Ay Madrid" la nueva canción de Vetusta Morla

Son una de las bandas más importantes de la escena española desde hace ya más de una década. Vetusta Morla han conquistado festivales y pabellones de España trabajando siempre desde su independencia y ahora han anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo, "Figurantes", previsto para el 31 de mayo, del que forma parte "Ay Madrid", su nuevo single.

La canción es un homenaje agridulce (como no puede ser de otra forma) a la ciudad de Madrid. La banda, formada en Tres Cantos, siempre fue apoyada por el público madrileño, ciudad donde han logrado algunas de sus proezas, como llenar el Wanda Metropolitano y reunir a 38.000 personas en La Caja Mágica. Eso sí, la banda ha anunciado que, tras el lanzamiento del nuevo álbum, cumplirán con las fechas comprometidas en directo, para descansar hasta 2026.

En la letra de su nuevo tema, Vetusta Morla proclaman: "Eres la rama que no tiene raíz/ ni paciencia para fábulas. / Un juego lento / del que nunca podré salir / llevo mil vidas atrapado en Madrid / en el margen de sus páginas / ¿cómo me pides que eche el vuelo / si estoy clavado aquí? /. Ay, Madrid, me dejé las alas en el metro / y no sé seguir. / No, no puedo huir sin ti.". A continuación, el tema: