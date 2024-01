Cuando Elvis Presley espió a John Lennon por orden de Nixon

Se cuidaba más su flequillo que su propia salud. Elvis Presley fue el culpable de que el tupé y el rockabilly se convirtiesen en un solo concepto, en un estilo de vida. Nada que James Dean, Rock Hudson o Johnny Cash no profesaran. Pero si hablamos de un cabello con volumen, oscuro y perfectamente esculpido entre la frente y el cielo, ese es el de Presley, quien habría cumplido hoy 89 años. Su apariencia tuvo que ver con su éxito. A su voz prodigiosa, su talento interpretativo y sus bailes enloquecedores, al de "Hound dog" le definió una estética especial y única, de pantalones apretados y de campana, de capas plateadas y patillas definidas. Todo formaba parte de su carisma, de un artista que definen como extrovertido, impulsivo, inquieto, y que desafortunadamente no supo cuidarse lo suficiente. Los vicios acabaron con él. Dicen que en Alemania se aficionó a las anfetaminas, y uno de sus mayores "colocones" se tradujo en una de las anécdotas más curiosas que rodean a Presley, fuera de su mastodóntica carrera musical: se produjo el día en que se presentó a Richard Nixon, entonces presidente de los Estados Unidos, para ofrecerse como un "agente especial sin limitaciones". Es decir, como espía. Y el presidente fue ingenioso a la hora de corresponderle: le pidió que espiara nada menos que a John Lennon. Y así lo hizo.

Elvis admiraba a los Beatles, y Lennon admiraba ampliamente a Presley. Los músicos llegaron a conocerse, en un encuentro que no dio más de sí que el de dos leyendas de la música. Hubo una canción (siempre la hay) que cambió en cierto sentido las cosas. Lennon compuso "Give peace a chance" ("Dale una oportunidad a la paz"), otra de sus múltiples críticas hacia la guerra de Vietnam. El músico británico comenzó a ser visco con desdén por parte de algunos americanos que apoyaban las ideas del gobierno, y Presley iba encaminado en este sentido. En una entrevista con "Rockonteurs" concedida en septiembre de 2021, un prestigioso periodista musical, Bob Harris, explicó que Nixon "había instruido a Elvis para que recopi9lara información sobre John Lennon, ya que lo consideraba un enemigo de la contracultura".

Imagen de John Lennon en el documental Apple Tv

Perseguido

Lennon fue vigilado, tanto por parte de Presley como de otros agentes. De hecho, parecía algo ilusorio cuando Lennon decía que su teléfono estaba intervenido, que se sentía siempre perseguido. Pero, asegura Harris, era cierto: "Nixon quería atraparlo. Por eso John siempre estaba en Nueva York. Sabía que si regresaba a Reino Unido nunca volvería a los Estados Unidos, siempre y cuando el presidente continuase al frente de la Casa Blanca".

Presley, por tanto, cuidaba su flequillo más que a sus propios compañeros. La ideología pudo más con la admiración profesional entre los Beatles, más específicamente Lennon, y el cantante de "Always on my mind". De hecho, asegura Harris que "para John Lennon fue un momento lamentable y triste, porque amaba los discos de Elvis. Descubrir que su ídolo era un fanático de la derecha fue un gran shock". Al igual que Presley veía en el Beatle "un advenedizo de Liverpool que se había llevado su corona. Usurpó a Elvis y estaba resentido", opina el periodista.