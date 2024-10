Disparan a Jake E. Lee, ex guitarrista de Ozzy Osbourne, en Las Vegas

Jakiey Lou Williams, conocido artísticamente como Jake E. Lee y ex guitarrista de Ozzy Osbourne, fue disparado y herido varias veces en Las Vegas durante la madrugada del martes. A través de un comunicado, la policía de la ciudad estadounidense ha informado que la víctima había recibido disparos y había sido trasladada a un hospital para recibir tratamiento. No se han producido detenciones, y el departamento de policía dijo que su investigación estaba en curso sobre el tiroteo.

Un representante de Lee confirmó el tiroteo en un comunicado, añadiendo que Lee estaba consciente y «se espera que se recupere por completo». «Como el incidente está bajo investigación policial, no se harán más comentarios. Lee y su familia agradecen que se respete su privacidad en estos momentos», rezaba el comunicado.

La representante, Amanda Cagan, dijo que el tiroteo se produjo cuando Lee paseaba a su perro. «Por la gracia de Dios, no ha sido alcanzado ningún órgano importante, se encuentra totalmente recuperado y se espera que se recupere por completo», declaró por su parte a "The Associated Press" Tim Heyne, manager de la actual banda de rock de Lee, Red Dragon Cartel.

Nacido en Norfolk (Virginia) y criado en San Diego, Lee, de 67 años, tocó la guitarra en varios grupos de la escena glam metal del Sunset Strip de Los Ángeles en la década de 1980, incluida una primera versión de Ratt. Se unió a la banda de Ozzy Osbourne en 1982, lo que le confirió de gran popularidad en el panorama musical del heavy metal. Permaneció junto al músico británico hasta 1987, tocando en álbumes como «Bark at the Moon» de 1983. Más tarde tocó en la banda de metal Badlands y publicó un par de álbumes en solitario. Recientemente ha liderado Red Dragon Cartel.