Exit Festival 2024: la gloriosa pirotecnia del festival serbio que aúna a más de 210.000 personas

Cientos de manos en el aire, los "beats" retumbando, los más apasionados cantando a pleno pulmón o una sensación de pelos de punta son pruebas suficientes que nos hacen presagiar que "vamos a pasárnoslo bien", como diría Hombres G. A orillas del río Danubio y, en pleno corazón de Novi Sad, al norte de Serbia, se ha celebrado un año más el festival de música Exit. Más concretamente, este ha tenido lugar en la fortaleza de Petrovardin que, desde el pasado 10 al 14 de julio, se ha llenado de miles de artistas, más de 40 escenarios y un cartel en el que todos los géneros han tenido su protagonismo, desde electrónica o techno hasta pop, reggae o rap, entre muchos otros.

Asimismo, la ola de calor que azotó al país durante los cinco días que duró el festival no fue impedimento suficiente para los más fieles discípulos de Exit, puesto que recibió a más de 210.000 personas procedentes de más de 80 países en todo el mundo como Hungría, España, Alemania, Países Bajos, Australia o Estados Unidos.

Exit da la bienvenida a Black Eyed Peas

Este año, las puertas del festival Exit se abrieron una vez más para celebrar su 24 edición, bajo el lema de "Starseeds": "Despertando juntos nuestros superpoderes". Este 2024 dio la bienvenida a estrellas mundiales de la música como Baby Lasagna, el cantante que representó a Croacia en Eurovisión el pasado mes de mayo con la canción "Rim Tim Tagi Dim" y que fue uno de los principales protagonistas el día cero del festival: "¡El mejor concierto de todos los tiempos, la mejor audiencia! ¡Arrodíllense ante Exit!", exclamó. Además de este, el festival trajo a la fortaleza de Novi Sad el pasado 12 de julio al legendario grupo de hip-hop y pop "Black Eyed Peas" quién llenó por completo el escenario principal del festival y puso a cantar y bailar a todos los festivaleros canciones tan famosas como "Pump It", "The Time (Dirty Bit)" o "Where Is The Love?".

No obstante, estos fueron tan solo algunos de los muchos artistas que invitados al festival serbio, ya que también acudió el cantante y DJ británico John Newman, quién puso a todos los festivaleros con las manos en el aire con un espectáculo lleno de pirotecnia y fuegos artificiales. Un año más, el conocido DJ británico de house, techno y tech house Carl Cox también formó parte de Exit; al igual que la banda hardcore punk The Exploited; o Black Coffee, el DJ sudafricano que puso la guinda final al festival con el amanecer de fondo sobre el santuario de música electrónica.

Los “beats”, sin embargo, no dejarán de sonar en esta fortaleza. Y es que cuando el viaje festivo llegó a su fin, Exit aprovechó para anunciar la nueva edición que tendrá lugar del 10 al 13 de julio del próximo año, para celebrar con todos los festivaleros su primer cuarto de siglo.

24 años en escena

El festival Exit nació en el año 2000 como un movimiento estudiantil que luchaba por la libertad en Serbia y la paz para los Balcanes con un objetivo claro: lograr un cambio social a través de la música. Un año después de su creación, en 2001, este festival se trasladó a la fortaleza Petrovardin, lugar que sigue ocupando a día de hoy. No obstante, la localización no es casualidad. Y es que Novi Sad ha ido creando a lo largo de los siglos un patrimonio cultural diverso, base sobre la que se asienta actualmente un amplia red de museos, galerías o eventos con una agencia variada. Por tanto, no es de extrañar que a esta ciudad se la conozca como "la ciudad de los festivales", puesto que acoge a más de 200 eventos diferentes a lo largo del año, desde musicales o cinematográficos hasta gastronómicos.

Tras años de puesta en escena, Exit ha sido galardonado por diferentes organizaciones, obteniendo el premio a "Mejor Festival Europeo" en los Premios de los Festivales Europeos de 2013 y 2017; así como el de "Mejor festival de música de verano en Europa" en 2016 organizado por el portal de viajes "Mejores destinos europeos" en cooperación con la Comisión Europea, entre muchos otros. Asimismo, durante sus más de 20 años de historia, este festival de música de verano ha presentado a estrellas tan conocidas como The Killers, Guns N' Roses, David Guetta, Snoop Dogg, Arctic Monkeys, Carl Cox o Avicii.