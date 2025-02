John Fogerty se suma al cartel del Azkena Rock

El Azkena Rock Festival anuncia una incorporación de primera categoría: el líder de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, se suma al cartel del evento, que se celebrará en Vitoria entre los días 19 y 21 de junio, y al que también se incorporan el excantante de Sex Pistols Johnny Rotten, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, Lucinda Williams y Melissa Etheridge, entre otros nombres.

La organización del festival ha anunciado este miércoles la presencia del artista americano que salda su 'deuda' con el Azkena después de que la pandemia obligara en 2020 a suspender su actuación tras el recuerdo que dejó en la capital alavesa tres años antes cuando interpretó los clásicos de la Creedence.

Rotten ya estuvo en el Azkena con los Sex Pistols y en esta vigésimo tercera edición del festival cantará con su banda P.I.L. Manic Street Preachers presentarán en Vitoria -y en exclusiva en España- su decimoquinto disco, 'Critical Thinking', que saldrá a la venta el próximo enero. The Flaming Lips interpretarán su icónico disco 'Yoshimi Battles the Pink Robots', que cumple 20 años.

Con una carrera que abarca más de tres décadas y varios Grammy, Lucinda Williams es un icono de la fusión de folk, rock y country, que ya ha estado dos veces en el Azkena.

El recinto de Mendizabala también acogerá la actuación de Melissa Etheridge, catapultada a la fama en los años 90 y que cantará en Vitoria después de estar décadas sin pisar España.

La sección punk contará con la banda Dead Kennedys y su mezcla de política y hardcore, y Buzzcocks, pioneros del punk británico harán sonar en Vitoria el himno 'Ever Fallen In Love (With Someone You Shound’t’ve)'. Además la banda vasca Kaotiko, celebrará su 25 aniversario en su Álava natal.

También actuarán en el Azkena The Hellacopters, una banda clave del rock escandinavo que celebrará su 30 aniversario; los noruegos Turbonegro, con composiciones con tintes de hard rock y glam rock, Diamond Dogs and Chris Spedding, que presentarán su disco 'About The Hardest Nut To Crack', y la banda de la película "La estrella azul" liderada por Pepe Llorente, reconocido este pasado fin de semana con el Goya al Mejor Actor Revelación.

Reckless Kelly, una de las más grandes bandas del género country y red dirt, actuará por primera vez en España, y Robert Jon & The Wreck ofrecerán en Vitoria su único concierto en el país este año.

Masters Of Reality, relacionados con la escena stoner y el rock desértico; The Chesterfield Kings, banda nacida del resurgimiento del 'garage rock' a finales de los años 70, y Richard Hawley, son otros artistas que integran el cartel del festival que ha incorporado ahora a otra gran figura de la música americana, Margo Price.

La organización también ha confirmado la incorporación al programa de la banda australiana de hard rock y punk C.O.F.F.I.N, de The Lemon Twigs y de Sarria, considerada como una de las grandes promesas del pop rock español