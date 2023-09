Jota de Los Planetas y el chute de Zulueta

El reto le llegó desde la Filmoteca Española. Jota recibió más de cinco horas de grabaciones que la institución acababa de adquirir procedentes del archivo del cineasta Iván Zulueta. Y el plan era exhibirlas, que todo el mundo pudiera verlas, pero con algo más. La institución le propuso añadir música a las cintas mudas, muchas de ellas de naturaleza personal (desde la boda de sus padres a sus propios viajes), aunque también cortos y otras piezas que Zulueta había decidido, por alguna razón, conservar para el resto de su vida. Es decir, que cada minuto tenía un significado para el realizador donostiarra, quizá el más especial de la historia de nuestro cine, el más “underground” seguro, una personalidad única que culminó en su obra maestra, “Arrebato”. Y entonces, nada más. “Esa es la historia potente que yo quería contar: cómo un artista con ese talento de repente decide que, a pesar de que el cine es su pasión y se ha dedcado toda la vida a eso, hace esa gran película y lo deja para siempre”, explica Jota que, por primera vez, publica con su nombre de pilaal margen de Los Planetas: J publica hoy “Plena pausa”, que presenta en Arnedo (14 de octubre), la Seminci de Valladolid (23), Bilbao (18 de noviembre) y Sevilla (26 de enero).

El proyecto se ha convertido en un viaje a las profundidades de Zulueta por parte del músico granadino. A través de su obra y de la ventana a su vida que son su archivos personales, Jota se sometió a una especie de posesión espiritual por intermediación artística. “Cuando uno mira todo el material que tenía yo delante y conoce la personalidad y la vida de Zulueta se da cuenta de que, en ''Arrebato'', él explica a través de sus personajes por qué hace eso y toma esa decisión. En la película, los protagonistas miran precisamente las películas que me ha mandado a mí la Filmoteca y se cuenta la historia de por qué las rodó, qué tipo de artista es y qué tipo de cine quiere hacer y qué tipo de actitud vital adopta”, cuenta Jota. “Todo el proceso de la creación del disco consistió en intentar comprender el sentido que tienen estas películas y su filmografía. Eso es muy importante. He intentado reproducir esa filosofía y esa forma de ver la vida en unas cuantas canciones”, explica.

Una imagen de los archivos de Zulueta al que ha puesto música Jota La Razón

Por eso, el vocalista de Los Planetas trató de buscar cosas en común con el realizador donostiarra. “Creo que hay muchas cosas en común entre su obra y su forma de entender el mundo y la mía. Por eso he hecho ese juego de enlazar su forma de ver el mundo y la mía de alguna manera”. Testimonio muy obvio de eso es “Arrebato (Un buen día para Iván)”, que revisita el himno de Los Planetas “Un buen día”. En el proceso, Jota encontró un aliado, casi un espíritu afín: Lou Reed, de quien Zulueta era muy admirador. “En alguno de los cortos, que por lo general son mudos, se oye ''Caroline Says'', de la Velvet Underground. Yo creo que él encajaba en esa corriente cultural de la Factory de Andy Warhol, porque, aunque sus ideas son muy vanguardistas y difíciles de entender para un público masivo, él tenía la vocación de hacer algo popular. Su trasfondo es pop”, explica Jota, que cierra el homenaje componiendo “Natalia dice”, una canción melliza de la de Reed, pero ambientada en Granada. “La música de la Velvet es muy importante para mí, igual que la obra de Zulueta, que vi de muy joven y que recuerdo que tuvo un efecto mágico. Es una especie de corriente cultural a la que pertenecemos tanto Iván como yo y también Los Planetas”.

Inevitablemente, otro de los subtextos que unen al músico neoyorquino con Zulueta (y que en la vida de Jota también aparece aunque no en primera persona) es la heroína. Uno de los cortos que el músico seleccionó para poner música muestra explícitamente un chute en toda su crudeza. “Es un chute real. Es el mismo que sale en ''Arrebato'' pero que se muestra en primer plano. Lo importante es la relevancia que Zulueta le da a ese acto, que lo graba con otra cámara y lo guarda para toda la vida. Tiene la vocación de plano revolucionario. De darle importancia a ese acto”, explica.

Igual que Zulueta, Jota se ha visto tentado muchas veces de dejarlo todo. “Claro, sí, sí... muchas veces. Te vienes abajo, porque luchas contra muchos elementos que no puedes controlar, te deprimes. Pero si de algo sirve esto es para intentar no repetir los mismos errores que él, que es en este caso, evitar que me suceda. Porque lo que menos me gusta de su forma de entender el mundo es que se retirara. Podría haber hecho cosas increíbles y yo trato de superar eso”. En “Mi ego está en Babia”, Jota trata de explicar desde un punto optimista esa decisión desgarradora de abandonar. “Entiendo que es una decisión que toma libremente y por eso es feliz y correcta, porque está hecha con libertad, que es algo que él reclama para sí. La libertad completa y absoluta, el arrebato creativo”.