Mad Cool 2024: horarios y cómo llegar

Llega una de las fechas más esperadas en el calendario. Mad Cool 2024 abre sus puertas en en Villaverde Alto, junto a Getafe, para dar comienzo a cuatro noches de conciertos y de grandes artistas. También con novedades organizativas. Para que los miles de aficionados lleguen al recinto y puedan volver a sus casas, Metro de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han reforzado sus servicios y activarán una lanzadera de autobús para mejorar el acceso entre el 10 y el 13 de julio. Estas son las opciones de transporte y los horarios del festival.

Metro de Madrid ampliará el horario nocturno de la línea 3 y reforzará el servicio hasta las 4:00 de la madrugada del viernes, sábado y domingo, y hasta las 2:30 horas del jueves, como medida para asegurar el desplazamiento de los más de 58.000 espectadores diarios que acudirán al espacio Iberdrola Music. Para ir a Mad Cool Festival: Línea 3 (Parada Villaverde Alto). Para volver del festival, la mejor opción es la Línea 3 (Villaverde Alto - Sol, con paradas en Legazpi, Embajadores y Sol). *Acceso por la calle Valle de Tobalina. El metro abrirá hasta las 02.00 a.m para la madrugada del jueves y hasta las 04.00 a.m. para las madrugadas del viernes, sábado y domingo. Este dispositivo especial incluye el incremento del personal de Metro para agilizar y atender el tránsito del público que asista a los conciertos.

Igualmente, el suburbano habilitará una lanzadera que conectará directamente Villaverde Alto y Sol, con paradas únicamente para salida de viajeros en Legazpi y Embajadores. Por otra parte, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid pondrá en marcha otra lanzadera nocturna entre las inmediaciones de Villaverde Alto y Atocha con parada intermedia de bajada de viajeros en la plaza de Legazpi, con una frecuencia de entre cuatro y diez minutos. Los horarios, son: Miércoles 10 de julio desde las 00.h hasta las 01.30h y el resto de los días desde las 01.00h hasta las 03.30h. Su trayecto va desde Villaverde en la Calle Gran Vía de Villaverde haciendo paradas en Legazpi y en Atocha. Y para facilitar la llegada de los asistentes entre Getafe y el recinto Iberdrola Music habrá lanzaderas desde las 18h hasta las 22h para miércoles y jueves y de 18h hasta las 21h para viernes y sábado

Para aquellos espectadores que opten por llegar desde la estación de Los Espartales de la Línea 12 de Metro en Getafe se habilitará un servicio especial de autobuses con la intención de facilitar el paso de peatones por debajo de la glorieta de la M-45.

Para llegar en autobús, las opciones son varias: las líneas disponibles que paran cerca del recinto son:

Línea 22: Legazpi – Villaverde Alto. (5:30 h – 23:45 h)

Línea 79: Legazpi – Villaverde Alto. (6:00 h – 23:30 h)

Línea T41: Villaverde Alto – Polígono Industrial La Resina. (6:30h – 21:00h)

Línea N14: Cibeles – Villaverde Alto. (23:40 h – 05:50 h)

En cuanto al cercanías, existen tres líneas para ir al festival:

Línea C3: Parada en San Cristóbal Industrial

Línea C4: Parada en Villaverde Alto

Línea C5: Parada en Villaverde Alto

Y para la vuelta:

Línea C5: Villaverde Alto - Atocha (sin paradas intermedias)

Este servicio será gratuito y funcionará hasta las 02.00 a.m para la madrugada del jueves y hasta las 04.00 a.m. para las madrugadas del viernes, sábado y domingo.

Los horarios del festival son similares, aunque la primera jornada, de la noche del miércoles, el festival concluye ligeramente antes:

Esa primera jornada, Mad Cool abrirá sus puertas a las 17.00 y los conciertos empezarán a las 17.40 horas con la actuación de Soccer Mommyy Xavi Fornaguera. Despuésn están Garbage y Nothing But Thieves, ambos a las 20.05 horas. Y Dua Lipa, que comenzará a las 21.30 horas. Cerrarán la primera sesión The Samashings Pumpking a las 23.15 horas y Rels B. Todos los conciertos terminarán a la 1 de la madrugada.

En el cartel del jueves 11 está formado por Russian Red (18:55h), Mando Diao (20.15), Keane (21.10), Pearl Jam (22.40) y Bomba Estéreo (23.15). Cierran la jornada Greta Van Fleet (00.50), Adel (00.20) y Paul Kakbrenner (00.55). Las puertas cerrarán a las 2.00.

El viernes 12 también arranca la jornada de tarde, a las 17:00 horas, pero Black Plumas comenzará a las 21:35 horas, Tom Morello a las 21:50 horas, y Sum 41 a las 23. El cabeza de cartel del día, Maneskin, empezará a las 00:35 en el escenario Mad Cool. Y The Breeders lo hará a la 1, con la idea de que los dos terminen a las 2 de la madrugada.

El sábado 13 será el turno, entre otros muchos cantantes y bandas, de Avril Lavigne (20:15h), Bring Me The Horizon (21:25h), The Galight Anthem (21:55h), Genesis Owusu (23:25h) o Andrés Campo (00:20h). No obstante, los más esperamos del día serán The Killer, cuya actuación comenzará a las 23 horas y durará una hora y media, y The Look, de 00:40 horas a cierre.