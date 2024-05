Muere Richard Tandy, histórico tecladista de Electric Light Orchestra

Richard Tandy, teclista de Electric Light Orchestra (ELO) y responsable de dar forma a gran parte del futurista sonido de la banda de rock británica, ha fallecido a los 76 años. Su muerte, cuya causa no ha sido especificada, fue anunciada por Jeff Lynne, líder del mítico grupo, quien escribió en redes sociales: "Era un músico y amigo extraordinario, y atesoraré toda la vida de recuerdos que tuvimos juntos". Los arreglos y riffs de Tandy hicieron que ELO pasase a la historia de la música británica de los 70. En una época en la que los Beatles daban la vuelta al mundo, esta banda también supo conquistar una fama mundial materializada en 11 álbumes, destacando "A new world record", "Discovery" o "Out of the blue".

Nacido el 26 de marzo de 1948 en Birmingham (Inglaterra), Tandy entró en el universo de ELO tras conocer a Bev Bevan, el batería, en la escuela. Fue este quien le reclutó para tocar el clavecín en "Blackberry way de move", canción de 1968 y que alcanzó el número uno en las listas de Reino Unido. Más tarde, en 1972, Tandy terminó de unirse al grupo, tras el lanzamiento de su primer álbum, y comenzó tocando el bajo, para luego convertirse en el tecladista. Junto con Lynne y Bevan, fue uno de los tres miembros principales que permanecieron en ELO hasta su disolución en 1986.

La banda británica, durante sus años de grabaciones y giras, llegó a vender más de 50 millones de discos en todo el mundo, así como 27 de sus canciones entraron en las listas de éxito británicas, así como alguna alcanzó como máximo el puesto 15 en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Con esto, y según aseguran desde el Salón de la Fama del Rock & Roll, donde el tecladista figura desde 2017, "Tandy fue crucial en la creación por parte de ELO de un ámbito donde el rock y la música clásica pudieran coexistir".