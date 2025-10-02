Los problemas de salud de Dioni obligan a Camela a cancelar varios conciertos de su gira

Camela no ha pisado un escenario desde el pasado 4 de agosto, cuando Dionisio Martín Lobato, conocido como Dioni, comenzó a sufrir problemas graves de voz que le impiden actuar. Lo que en un principio parecía una pausa temporal se ha convertido en una prolongada ausencia que ha forzado la cancelación de numerosos conciertos de su gira + de 30.

El viernes 3 de octubre el grupo debía actuar en el Buesa Arena de Vitoria, pero la promotora ha anunciado que la cita se traslada al 23 de mayo de 2026.

El domingo 5, en cambio, la función prevista en Gandía dentro de la Fira i Festes ha sido directamente anulada sin opción de reprogramación, lo que deja a los seguidores del dúo madrileño sin posibilidad de ver a sus ídolos en lo que queda de año.

Melody sustituye a Camela en Gandía

Ante la imposibilidad de ofrecer el concierto, el Ayuntamiento de Gandía y la empresa organizadora han cerrado un nuevo cartel encabezado por Melody, que actuará junto a La Fúmiga, Malifeta y la Festa Sansaru. La entrada será libre desde las 19:00 horas hasta completar aforo, al igual que en las jornadas previas de la fiesta. Desde el consistorio han agradecido la comprensión del público y han deseado a Dioni una pronta recuperación.

La incertidumbre sobre la evolución del cantante mantiene en vilo a la banda y a sus seguidores. Aunque algunas fechas han sido recuperadas para la primavera de 2026, otras muchas quedan sin alternativa, lo que abona el temor a que la gira + de 30 se vea seriamente mermada si la mejoría no llega en las próximas semanas.