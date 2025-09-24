Melody alza la voz y pide olvidar cualquier polémica: "Mi vida es más que Eurovisión"

Desde que Melody ganara el Benidorm Fest 2025 y comenzase su aventura europea para representar a España en Eurovisión 2025, la artista se vio envuelta en una vorágine de trabajo en el que se incluían los ensayos y las diferentes citas musicales para presentar su canción de cara al Festival. Pero la polémica llegó el día de la final, tras su antepenúltimo puesto y la decisión de cancelar sus apariciones públicas.

La artista ha regresado a la televisión este miércoles para entrevistarse con Sonsoles Ónega en el programa de Antena 3, de cara a su próxima aventura en 'La Voz Kids' como asesora junto a Luis Fonsi. Y entre otros muchos temas, ha querido zanjar el asunto que le lleva persiguiendo desde mayo: "Mi vida es más que Eurovisión".

La cantante de Dos Hermanas se ha dirigido a todas aquellas personas que dirán que va a 'Y ahora Sonsoles' "a cobrar", defendiendo que no iba a hacer "ningún tipo de exclusiva" y que simplemente se dedica a cantar.

"Eurovisión ha sido un momento", ha proseguido, explicando que al igual que el gorila ha sido parte de su vida y si el argumento sale en la conversación, lo abordará sin ningún problema porque no puede obviarlo y "Esa Diva' ha sido un éxito".

"Cuando hay un éxito grande siempre se crean muchos comentarios. Mi afán es dar lo mejor de mi y he estado mucho tiempo sin mi familia. A mi hijo le he echado mucho de menos", ha añadido, recordando los días frenéticos que le hicieron parar y volver directamente a casa.

"Yo había dado mi palabra de que iba a hacer mi trabajo y cuando lo he terminado necesito estar en familia, necesitaba llegar a mi casa y respirar un poco porque fueron meses demasiado intensos". ha finalizado la nueva integrante de 'La Voz Kids', sin hacer ninguna declaración sobre la posición de RTVE de retirarse de la próxima edición del certamen musical europeo si participa Israel.