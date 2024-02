Qué sabemos de "The tortured poets department", el nuevo disco de Taylor Swift

Lo de Taylor Swift es entrega absoluta. No deja pasar un minuto sin exprimirlo. No hay año sin proyecto e inmediata repercusión. Revoluciona, fabrica fenómenos, rompe moldes, hace historia, y se mantiene sin descanso. Este domingo, mientras superaba datos del propio Sinatra, anunciaba un nuevo proyecto. Swift fue una de las grandes protagonistas (sí, en femenino) de la ceremonia de entrega de los Premios Grammy. La 66ª edición de estos icónicos reconocimientos concedió a la artista el Grammy a Mejor Álbum del Año por "Midnights", el cuarto galardón de esta categoría que recibe, haciendo historia y superando a figuras como Stevie Wonder o como Paul Simon. Además de para agradecer lo vivido a raíz de este álbum, Swift aprovechó su discurso para dejar claro que su entrega en la profesión no descansa: "Sé que la votación de la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans. Quiero agradecérselo a ellos contándoles un secreto que he estado ocultando durante los dos últimos años: mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama 'The tortured poets department'. Voy a publicar la portada ahora mismo", anunció. Y ahora apenas se habla de otra cosa en el universo de la música.

Swift publicó en sus redes sociales la portada del nuevo álbum, donde aparece la cantante tumbada sobre unos cojines blancos, con el rostro asomando a la mitad, y el comentario: "En el amor y la poesía todo se vale". Acompañaba esa imagen un escrito de su puño y letra, en el que se puede leer: "Y así entro en evidencia / mi escudo deslustrado / mis musas, adquiridas como moretones / mis talismanes y encantos / el 'tic tac' de la bomba del amor, / mis venas de tinta negra como la boca del lobo". Firmado: "por el presidente del Departamento de los Poetas Torturados".

Este sería el undécimo álbum de estudio de Swift, desde que en 2006 se estrenara con el disco que lleva su nombre. Después de "Midnights" (2022), vuelve con nuevo material, pero no sin antes haber seguido la estrategia que ha subrayado "Deadline", pues ya lo viene haciendo de forma repetida: antes de lanzar un nuevo álbum de estudio, publica dos regrabaciones de proyectos anteriores. Y así lo ha hecho esta vez con "Speak now" y "1989".

Poco se conoce más sobre "The tortured poets department" más de lo mencionado, y que con seguridad Swift continuará en el desarrollo de su propia identidad musical, a través de una fusión entre el verso, la potencia poética, y un sonido pop con fuertes raíces country. Sí es cierto que Swift vive en un momento de máxima popularidad, y ello le confiere un éxito automático en cada proyecto que anuncia, lanza o elabora. Hay, en definitiva, Taylor para rato. Qué mejor manera de celebrar la era de la música en clave femenina.