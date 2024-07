Joaquín Sabina anuncia su retirada con una gira de despedida en 2025

En su reciente cita con el público de España y Latinoamérica, Joaquín Sabina ofreció, "contra todo pronóstico", un nutrido tour por nuestra geografía que desafiaba las condiciones de su garganta y la expectativa popular. El de Úbeda ha triunfado durante los últimos meses con más de 700.000 personas en casi 60 conciertos por una docena de países a ambos lados del charco, con momentos de gran emoción y varias visitas a ese Madrid que tanto le desafía. Sin embargo, y ahora sí, más de acuerdo con los pronósticos, Joaquín Sabina se retira: lo hará con una gira en 2025, que arrancará en febrero en América y que, durante 11 semanas, recorrerá el continente. Después seguirá en España y Europa hasta finales de noviembre.

Sabina ha decidido subir de nuevo a los escenarios para saludar por última vez antes de bajar el telón. Una gira donde decirnos, donde decir, "Hola y adiós". Sabina lo ha anunciado también en un mensaje por redes sociales en el que recordaba los buenos ratos de su última y las buenas sensaciones. "He decidido hacer una última gira de despedida y esta sí será de verdad la última", anunciaba en un vídeo en Instagram. "Sé que no me vais a fallar, yo prometo no fallar tampoco", aseguraba el cantautor.

Con esta nueva gira, Sabina brinda la oportunidad de despedir unas canciones que serán cantadas ante miles de personas de nuevo, a coro, por una última noche en solo algunas de las ciudades en las que a Sabina tanto se le admira.