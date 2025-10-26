La policía francesa detiene a dos sospechosos relacionados con el robo del Louvre

La policía francesa ha detenido a dos hombres en el marco de la investigación por el robo de ocho joyas de la Corona francesa, ocurrido el pasado sábado en el Museo del Louvre. Según ha informado Le Parisien, los arrestos se produjeron ayer sábado por la noche en la región de Île-de-France, y los sospechosos fueron puestos en custodia policial por “robo en banda organizada” y “asociación de malhechores con fines criminales”. La operación fue dirigida por la Brigada de Represión del Bandidismo (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Uno de los sospechosos fue interceptado por la policía fronteriza en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Argelia. El segundo fue detenido en su domicilio en Seine-Saint-Denis. Ambos están acusados de haber participado en el comando de cuatro personas que accedió al museo mediante un camión con plataforma elevadora, fracturando una puerta de seguridad y vitrinas blindadas.

Los dos hombres, ya conocidos por la policía por robos, parecen ser ladrones experimentados que podrían haber actuado siguiendo órdenes. Fueron trasladados a la BRB (Oficina de Regulación) y podrían permanecer detenidos hasta 96 horas. La investigación continúa para identificar a los cómplices restantes y a la red criminal que concibió la idea de este atraco histórico y particularmente audaz.

Los ladrones utilizaron herramientas eléctricas para forzar el acceso a la Galería Apolo, donde se exhibían las joyas. El robo se produjo poco después de la apertura del museo, y los autores escaparon en motocicletas. La policía ha recuperado más de 150 muestras de ADN, incluyendo rastros en cascos, guantes y herramientas abandonadas. Las autoridades consideran que el robo fue planificado con información interna.

La fiscal Laure Beccuau confirmó que se investiga la posible complicidad interna en el museo. El caso ha sido calificado por muchos como “el robo del siglo” por su audacia, valor histórico y repercusión internacional. El Ministerio de Cultura ha ordenado reforzar la seguridad en los museos nacionales, mientras el Louvre ha trasladado parte de su colección a la bóveda del Banco de Francia.

Los sospechosos habrían mantenido contactos con personal del museo antes del robo, lo que refuerza la hipótesis de una filtración interna. La policía analiza registros telefónicos, cámaras de seguridad y transacciones bancarias. El director del OCBC declaró que “la recuperación de las joyas es prioritaria, pero también lo es desmantelar la red que permitió este ataque al patrimonio nacional”.