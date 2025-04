Primeras -y esclarecedoras- imágenes de Joana Sanz y Dani Alves juntos tras anunciar su embarazo

Solo unos días después de conocer la absolución de Dani Alves, condenado en primera instancia por violación, su pareja Joana Sanz sorprendió a todo el mundo al anunciar que está embarazada. La modelo compartió, además, lo difícil que ha sido para ella quedarse encinta.

“Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta”, escribió en Instagram.

Un embarazo que ha sembrado dudas sobre su relación con Dani Alves, del que se presupone la paternidad del bebé que Sanz espera. La modelo pidió el divorcio al futbolista poco después de que fuera imputado, y aunque no se han pronunciado en este sentido, se entiende que se han dado una segunda oportunidad.

Primeras imágenes de Joana Sanz y Dani Alves juntos

Así lo confirman las imágenes que acaban de ver la luz, las primeras en las que se les ve juntos tras anunciar el embarazo de Sanz. En las instantáneas aparecen los dos por las calles de Barcelona, a bordo de un coche conducido por el brasileño.

Joana Sanz y Dani Alves, en el coche por Barcelona Gtres

Unas fotografías que vienen a demostrar que en cierta forma siguen unidos y que lleva a pensar que han podido frenar los trámites del divorcio. Eso sí, según indicó la periodista Leticia Requejo en el programa “TardeAR”, aunque han retomado su relación, no se puede aseverar que sean una pareja al uso: “Está fría, ella se compró una casa en Canarias y pasa más tiempo allí que con él”.

Señaló también la tertuliana que una de las razones que han motivado el distanciamiento de la pareja, más allá del hecho evidente de que el futbolista le fue infiel, es que la familia de este “no traga” a Joana Sanz: “Cada vez que vienen a ver a Dani desde Brasil no se pueden quedar en casa porque Joana no quiere”.

Además, Requejo confirmó que Alves y Sanz “han recibido juntos” la noticia de su absolución y que la han celebrado, aunque insistía: “Comparten techo pero no de forma diaria. Me hablan de una relación de pareja pero fría, y que no saben muy bien qué va a pasar el día de mañana”.

La familia de Alves reacciona a su absolución

Buena parte del entorno del exfutbolista ha celebrado su absolución con mensajes en redes sociales, como su madre, Lucía, que ha compartido en Instagram una fotografía familiar acompañada del mensaje: “Agradecida a mi Dios por todo. Gloria a Dios, toda honra y toda gloria a ti, mi señor”.

Por su parte, Joana Sanz ha trasladado su alegría a Joaquín Prat, presentador de “Vamos a ver”, aunque también ha lamentado la crisis de reputación que ha sufrido Alves y que difícilmente se reparará: “Felices por esta absolución, pero ¿y todo el daño que se nos ha hecho? Amenazas en redes sociales, pérdida en contratos publicitarios... Lo que se sabe es que por los días que ha estado en prisión le corresponden un total de 11.000 euros más o menos”.