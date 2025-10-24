¿Quién decide los premios Princesa de Asturias?

Cada una de las ocho categorías (Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia) tiene su propio jurado. Según la Fundación Princesa de Asturias, estos jurados se designan anualmente por la propia institución, conforme a los criterios aprobados por el Patronato. Están formados por especialistas y personalidades de reconocido prestigio en el ámbito correspondiente.

En la mayoría de categorías, los jurados reúnen entre 15 y 20 miembros. La Concordia es la excepción, su jurado es más numeroso e incorpora también a miembros de los Patronatos de la Fundación, dado el carácter transversal del premio.

Quiénes integran los jurados y qué funciones tienen

No existe límite de edad para formar parte de un jurado y no se percibe retribución económica por participar. Cada jurado cuenta con un presidente y un secretario, ambos designados por la Fundación, con voz y voto.

El presidente dirige las deliberaciones y votaciones, y es quien lee en público el acta con el fallo.

El secretario vela por el cumplimiento del Reglamento durante todo el proceso.

Calendario, votación y reglas del proceso

Las reuniones del jurado se celebran en dos días consecutivos. En la segunda sesión se produce la votación final y se da a conocer el fallo, que se comunica con la lectura pública del acta por parte del presidente.

Para votar, los jurados deben estar presentes en todas las reuniones deliberativas, desde el inicio hasta la votación final; el voto es indelegable. Además, la lista de candidaturas presentadas y el contenido de las deliberaciones son secretos: solo tras el fallo se desvela el veredicto, nunca el debate interno que llevó hasta él.

En resumen, los Premios Princesa de Asturias se deciden cada año por jurados independientes, renovados por la fundación, con especialistas en cada materia, un procedimiento reglado y la confidencialidad como norma. Un sistema pensado para preservar el prestigio y la imparcialidad de uno de los reconocimientos más importantes del ámbito hispano.