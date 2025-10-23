El vídeo viral de Serena Williams bailado al ritmo de las gaitas en la víspera de los Premios Princesa de Asturias

Todo listo en Oviedo para una de sus citas más especiales. Este viernes 24 de octubre se celebrará en el Teatro Campoamor una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, que reconocerán el trabajo y labor de personalidades destacadas en diferentes campos. Mario Draghi será galardonado en la categoría de Cooperación Internacional, Eduardo Mendoza en la de Letras, el Museo Nacional de Antropología de México en la de Concordia y Serena Williams en la de Deportes, entre otros.

La tenista estadounidense ya se encuentra en Oviedo y ha sido recibida por la tradicional banda de gaitas El Gumial, que han demostrado a Serena cómo suena el folclore asturiano frente al hotel La Reconquista. La deportista ha protagonizado entonces un divertido momento, bailando al son de la música con una enorme sonrisa, un gesto aplaudido por los locales y usuarios de las redes sociales, donde se han viralizado las imágenes.

Serena Williams al lado de los gaiteros a su llegada al Hotel Reconquista Agencia EFE

Después, en la rueda de prensa en la que ha atendido a los medios, Serena Williams ha confesado sentirse “honrada” por recibir este “reconocimiento mundial”, que realiza una labor “impresionante” a la hora de galardonar el esfuerzo, el trabajo y la dedicación en diferentes campos de las humanidades, las ciencias y las artes.

El programa de los Premios Princesa de Asturias

Oviedo vive estos días su cita más esperada del año. La ciudad entera se viste de gala para recibir a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2025, un evento que se extiende a lo largo de varias jornadas. Esta noche tendrá lugar el tradicional concierto previo a la entrega de premios en el Teatro Campoamor, y contará con la presencia de los Reyes, la Infanta Sofía, la Reina Sofía y la Princesa Leonor, que ya ejerce con naturalidad el papel que un día la convertirá en anfitriona oficial del acto.

Mañana, el foco se posará en el salón principal del Teatro Campoamor, donde tendrá lugar la ceremonia de entrega de los galardones. Allí, los premiados recibirán el reconocimiento por sus trayectorias, en un acto cargado de discursos, emoción y ese particular equilibrio entre rigor académico y brillantez institucional que define a estos premios. La alfombra azul, las gaitas, los aplausos y las cámaras completarán el ritual que cada octubre une tradición y prestigio.

El sábado, la atención se trasladará fuera de Oviedo con la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón que celebra la convivencia, la solidaridad y la preservación de la identidad local. Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía recorrerán sus calles, conversarán con los vecinos y convertirán la jornada en un homenaje al esfuerzo colectivo, cerrando así un fin de semana que combina cultura, compromiso y una buena dosis de orgullo asturiano.