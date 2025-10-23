Premios Princesa de Asturias 2025: horario y dónde ver la gala en directo

La cuenta atrás ha comenzado. Este viernes 24 de octubre de 2025, el Teatro Campoamor de Oviedo volverá a vestirse de gala para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, uno de los acontecimientos culturales más importantes del año en España. La cita comenzará a las 18:30 horas, en un acto que reunirá a la Familia Real, a los galardonados de esta edición y a destacadas personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y el deporte.

Dónde ver la gala en directo

La retransmisión oficial estará disponible a través de La 1 de Televisión Española, el Canal 24 Horas y la plataforma RTVE Play, que ofrecerán la señal institucional completa y cobertura especial durante toda la jornada. Además, la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) realizará conexiones en vivo desde el Hotel de la Reconquista y la alfombra de acceso al Campoamor. La Fundación Princesa de Asturias también emitirá la gala y los actos previos en su canal oficial online.

Horarios clave y agenda de la semana

El gran Concierto de los Premios Princesa de Asturias 2025 se celebrará un día antes, esta tarde a las 19:00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, con entrada únicamente por invitación.

El viernes será el turno del acto central. Desde primera hora de la tarde, el centro de Oviedo se prepara para recibir a autoridades y público, con cortes de tráfico previstos desde las 16:00 horas en torno a la Plaza de la Escandalera y el Teatro Campoamor. Las invitaciones al interior del recinto son nominativas y limitadas, pero centenares de personas se congregan cada año en las inmediaciones para aplaudir la llegada de los galardonados y de la Familia Real.

Qué esperar de la ceremonia 2025

La edición de este año reúne un cartel excepcional: la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, el escritor Eduardo Mendoza, la científica Mary-Claire King, el sociólogo Douglas Massey, el filósofo Byung-Chul Han, el economista Mario Draghi, la leyenda del tenis Serena Williams y el Museo Nacional de Antropología de México como institución reconocida por su labor en favor de la concordia.

El acto estará presidido por los Reyes y contará con la participación destacada de la princesa Leonor, que volverá a pronunciar unas palabras desde el estrado del Campoamor.