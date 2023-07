Ridley Scott y Clint Eastwood tendrán que esperar

Hace apenas unos días que se confirmó de manera definitiva la mediática detonación del incendio y parece que las llamas ya empiezan a vaticinar las consecuencias del mismo. La industria de hollywoodiense llevaba 63 años sin protagonizar un paro general como el secundado recientemente por guionistas y actores de la meca del cine pero desde que el pasado 13 julio, los últimos se unieran a los primeros para exigir mejoras salariales, cumplimientos de los pagos residuales (un tipo de regalía que reciben por retransmisiones de parte de los servicios de emisión en continuo) y blindajes frente al uso abusivo de la inteligencia artificial para conservar sus empleos, el desarrollo de producciones que actualmente se encontraban activas parece haber quedado congelado hasta nueva orden.

Producciones detenidas y estrenos retrasados: cuanto antes inyectemos la cura, antes desaparecerá el malestar. No esperen ver, por ejemplo, a un plastificado Ryan Gosling volver hablar sobre su performática mimetización con los postulados estéticamente arios del Ken de «Barbie» en el futuro próximo. Durante la huelga, los miembros del sindicato no pueden participar en las actividades promocionales previstas en sus contratos como giras, apariciones, entrevistas, convenciones, exposiciones de fans, festivales, paneles, estrenos, proyecciones, entregas de premios, fiestas, apariciones en pódcast y redes sociales. Una consecuencia asumida que supone terribles noticias para los próximos festivales de cine en lugares como Venecia y Toronto o incluso San Sebastián, cuyo director José Luis Rebordinos ya se encargó de subrayar la semana pasada durante la presentación de las producciones españolas que participarán en la edición de este año, que la huelga de actores de Hollywood podría poner en peligro la llegada de estrellas internacionales ya confirmadas e incluso con billetes de avión reservados.

El estreno en Nueva York de «Oppenheimer», previsto para ayer lunes después de que los actores abandonaran sus posiciones en la premier de Londres, también canceló su alfombra roja, pero no son los únicos: entre los títulos principales afectados nos encontramos con «Avatar 3» y «Avatar 4», «Mufasa: The Lion King» y «Ghostbusters 4»; películas que ya están terminadas pero que también sufrirán las consecuencias de la huelga como «Haunted Mansion», que iba a ser estrenada el 26 de julio, «Teenage Mutant Ninja Turtles», con fecha de estreno el 2 de agosto o «A Haunting In Venice», lo nuevo de Kenneth Branagh cuyo estreno estaba previsto para el 15 de septiembre.

Y tantísimas otras películas que constatan la repercusión en el calendario cinematográfico de 2024, con retrasos de títulos tan suculentos como la esperadísima a secuela de «Gladiator», de Ridley Scott, cuyo estreno estaba previsto para noviembre del próximo año y que comenzó a rodarse el mes pasado en lugares como Malta y Marruecos o el último thriller de Clint Eastwood, del que se rumorea además que es su último trabajo como director, «Juror 2», programado para filmarse en Georgia, en un centro importante para las producciones cinematográficas de Hollywood, pero cuyo proceso también ha sido paralizado según una fuente familiar. Desconocemos con exactitud la longitud de las llamas, el recorrido elegido y su tiempo de prolongación, y aunque la historia acostumbra a demostrar de forma reiterada que la conquista de derechos nunca fue un proceso corto, ni fácil, su calor asfixiante y tóxico ya empieza a notarse y sólo el tiempo dirá si amenaza con instalarse.