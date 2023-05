Rocío de Frutos: "“Las canciones pop de hoy son herederas de fórmulas que ya emplearon los compositores barrocos”

Una década es lo que lleva ya Rocío de Frutos (soprano, sevillana, guapa a rabiar) integrando junto a Víctor Sordo, Gabriel Díaz y Javier Cuevas la formación Vandalia, un cuarteto de música antigua que, desde su fundación, ha recorrido con su conciertos buena parte de Europa, llegando a India, Colombia o México. Precisamente este año, en este décimo aniversario, lanzarán sus dos últimas grabaciones: el CD "Beata Viscera", en colaboración con el grupo Daniel García Trío, y que es un diálogo entre las armonías modales del medievo y el renacimiento, y las del jazz; y la grabación integral de todos los tonos humanos sobre textos de Góngora. Con numerosas grabaciones a sus espaldas dedicadas al renacimiento y el barroco español e italiano y con importantes reconocimientos, entre los que destacan la Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA o el Premio GEMA, sus integrantes compaginan su pertenencia al grupo con el desarrollo de sus respectivas carreras individuales en diferentes grupos de música antigua de referencia. Es Vandalia, en este panorama, un formato inusual, pues no es lo habitual el modelo de grupo con plantilla estable a través de los años. “Para mí este modelo”, explica Rocío, “a pesar de ser económicamente menos rentable que el de “lista”, es mucho más interesante, porque fomenta el entendimiento y los vínculos, tanto artísticos como humanos, entre los miembros del grupo. Al final la música es importante, pero la vida más. Y poder trabajar haciendo buena música con amigos es un regalo doble. No olvidemos que detrás de una hora de música en un concierto hay muchísimas horas de ensayos, viajes, comidas, gestiones, convivencia… Nosotros tenemos una filosofía más “popera”: somos siempre los mismos cuatro desde que empezamos. Huíamos un poco del sistema de listas y, contra todo pronóstico, hemos conseguido llegar hasta aqui”.

Explica la soprano que Vandalia surge fruto de un experimento cultural: “Los cuatro integrantes coincidimos en una iniciativa que se llevó a cabo en Andalucía y consistía en la formación de un coro barroco de jóvenes. Ese grupo resultó ser una cantera fantástica y de ahí surge, entre otros grupos, Vandalia”, cuyo formato es el de un “cuarteto vocal”. “A veces somos mas”, apunta, “si el programa lo requiere. Pero el núcleo somos cuatro. Sería el equivalente al cuarteto de cuerda. Nosotros somos un cuarteto vocal”. No cree Rocío que la música antigua sea un tipo de música elitista, no en el sentido de aquel dirigido a un extracto social elevado o asociado a gente de alto nivel económico y cultural. “En el sentido de que tiene un público muy limitado”, señala, “sin duda lo es. Pero no es la música antigua el terreno representativo de un género de música que se asocie, como la ópera u otros tipos de música clásica, a un determinado nivel del público. En cuanto a precios, que al final son los que condicionan el acceso, son muy asequibles y populares”. Y, en cuanto a formación, al acceso del público a este tipo de música, señala De Frutos: “El disfrute de la música antigua no exige de una especial formación previa o sofisticada por parte del público, por más que sea una música alejada temporalmente de nosotros. Eso lo comprobamos constantemente en los conciertos. Nuestras canciones pop de hoy son herederas de fórmulas que ya emplearon los compositores barrocos, no es una estética que resulte tan ajena al público actual, incluso si se enfrenta a ella por primera vez. No hay que tenerle miedo a probar. Además, en todos los periodos (también el Renacimiento y Barroco, que son los que más hacemos nosotros), igual que ahora, ha habido música culta y elevada, más sofisticada y exigente, y música popular, más directa o “asequible”, religiosa y profana, solemne y lúdica, etc. Como nos pasa con la música actual, es cuestión de buscar lo que más apetece a cada uno en cada momento”. Pero, por delimitar, el debate sobre lo que es y no es música antigua está abierto: “Antes, cuando se hablaba de música antigua, antes del movimiento historicista, se hablaba de Bach hacia atrás. Ese era el punto. Pero el movimiento historicista ha ido cogiendo terreno hacia adelante y ya estaríamos por los románticos. Es muy difícil establecer ahora mismo dónde poner la frontera, donde marcar la línea divisoria entre musica antigua, o romántica, o clásica. Lo que se ha intentado aportar es poder hacer música de cualquier momento de la música con criterios históricamente informados, intentando enterarse de cómo se hacía en la época, si queremos reproducirlo o no, si queremos intentar acercarnos a ese sonido original que pudo existir… yY sobre eso hay un debate eterno entre los muy puristas y otros más relajados. Desde los 70 que empieza todo el boom ha ido pasando por diferentes fases. Este movimiento ha llegado un poco más tarde a España y por eso, creo, está más vivo.”

Pero no solo de música antigua vive Rocío y, confiesa, dependiendo del momento, puede disfrutar enormemente tanto de un madrigal de Monteverdi, por supuesto, como de un standard de jazz de Ella Fitgerald o Sinatra. “Fui al concierto de la gira Motomami de Rosalía aquí, en Sevilla, y lo disfruté a lo grande”, confiesa. “Pero también me gusta mucho Antonio Machín, la canción francesa, Dire Straits, The Divine Comedy, Madonna, Danza Invisible... Y me entusiasma una cantaora de flamenco jovencita y portentosa que se llama Ángeles Toledano”.

No está al margen tampoco Rocío de la actualidad informativa, del pulso político de nuestra sociedad. “Procuro estar al tanto, sí”, explica, “de la actualidad y de la conversación pública. Desde mi perspectiva desde este sector, aparentemente muy homogéneo, parece que se nos incluye a todos en un pack ideológico cerrado. Eso es quizá lo que más pereza me da, por la falta de diversidad. Es tanta esa carga que parece que no hay mucha opción de poder debatir de los temas concretos y específicos. Ya se te presupone lo que debes opinar de cada uno de los aspectos. Eso impide un intercambio más productivo de argumentos. Me molesta que esté todo demasiado polarizado que impida el debate desprejuiciado de cada uno de los asuntos por separado. Yo no sé si ha sido así siempre, pero tengo la impresión de que se ha agudizado en los últimos tiempos. Y no sé si eso tiene algo que ver con las redes sociales y que, en realidad, no son siempre un reflejo ajustado de nuestra realidad”.