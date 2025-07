J.K. Rowling responde a las críticas de Pedro Pascal: "A Dios le encantan los juzgadores"

J.K. Rowling, autora de la saga 'Harry Potter', ha protagonizado desde hace años no pocas polémicas a raíz de sus comentarios sobre la comunidad LGBT+ y la identidad de género, por los que ha sido tachada de tránsfoba.

Pedro Pascal fue el último en sumarse a las críticas hacia la escritora, afirmando que no le gustan "los matones". Y ahora, Rowling le ha contestado. "No puedo decir que me sienta como si me hubieran mandado callar, pero sigue así, Pedro. A Dios le encantan los juzgadores", sentenció con ironía Rowling vía X.

La autora incluía junto a su comentario una captura de pantalla de una entrevista titulada "Pedro Pascal manda callar a Rowling, defiende los derechos de los transexuales y reflexiona sobre la fama a los 50 años".

En esa entrevista concedida a 'Vanity Fair' la semana pasada, Pascal declaró, a propósito de Rowling: "Los matones me dan asco". La hermana menor del intérprete, Lux, se declaró transgénero en 2021. Además, el intérprete ya fue noticia a finales de abril por criticar el "comportamiento de perdedora atroz" de Rowling después de que ella celebrara una decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido que establecía que las mujeres transgénero no serían consideradas legalmente mujeres.

Cuando el comentario se hizo viral en redes sociales, Pascal dijo que se sintió "como ese niño que era enviado a la oficina del director en el colegio público por problemas de comportamiento, sintiéndose asustado y pensando en qué había hecho".

"Proteged a las muñecas"

Sin embargo, también afirmó que no podía quedarse callado mientras Rowling celebraba la decisión del Tribunal.

Ethan Hawke y Pedro Pascal en "Extraña forma de vida" Imdb

No es la primera vez que Pascal manifiesta abiertamente su apoyo a la comunidad trans. Durante la premiere de Thunderbolts*, celebrada el pasado mes de abril, el actor llevó una camiseta con el lema "Protect the Dolls" ("Proteged a las muñecas"). Se trata de una prenda diseñada por Conner Ives cuyos fondos se destinan a Trans Lifeline, una organización sin ánimo de lucro que ofrece una red de apoyo a personas transexuales a través de una línea telefónica de ayuda.