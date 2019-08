Salzburgo, la prueba de fuego de Plácido Domingo

La del 25 de agosto no será una función más para Plácido Domingo. Él sabe, es consciente desde el martes 13 de agosto, que tendrá los ojos de todo el auditorio mirándole, escudriñando cada uno de sus gestos, traduciendo a palabras una mirada, un roce al lado de una dama, una leve caricia que hasta el lunes pasado no habría tenido una doble lectura. Hasta el lunes pasado. Será la primera función que cante tras el tsunami que ha convulsionado al mundo de la lírica y en el que el artista, uno de los gigantes del mundo de la lírica, es el epicentro. La mezzo Patricia Wulf le acusa de acoso sexual junto con 8 mujeres más, aunque ella es la única que se ha identificado. Su testimonio ha sido recogido por la agencia Associated Press. En el que tiene nombre se habla de insinuaciones, de persecuciones por los pasillos de los teatros, de susurros al oído con el esposo de la mezzo presente. Los anónimos abundan en detalles más íntimos, encuentros sexuales, favores por una noche de placer, y temores a ser apeadas de la profesión si no sucumbían a los deseos del dios de la ópera. Denuncias anónimas que ya le han costado a Domingo ser barrido por la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco a las pocas horas de hacerse públicas las acusaciones.

El Festival de Salzburgo ha mantenido las dos funciones, en concierto, no escenificadas, que se verán los días 25 y 31 de «Luisa Miller» de Verdi en versión de concierto, donde interpretará al padre de la protagonista. Junto a él en escena estarán nombres de primera fila como los de Roberto Tagliavini, Piotr Beczala, Nino Machaidze, Tulia Moatochkina, Cecilia Molinari y John Relyea, muchos de los cuales han compartido escena con el tenor en múltiples ocasiones y en el foso les acompañará otro gran conocido del artista, James Conlon. Para la primera función están todas las entradas vendidas. Para la segunda, hasta el momento, que dan algunos asientos de entre 220 y 330 euros.

¿Cancelar? No, gracias

Si escuchar cantar a Domingo es un reclamo en sí mismo, hacerlo en unas condiciones tan peculiares puede traducirse en un incremento de la demanda. Somos así de morbosos. ¿Puede una parte del público mostrar su disconformidad? Los entendidos en ópera aseguran que Salzburgo es como es: jamás se devuelve una entrada, aunque sí puede ser contestado por una parte de los espectadores, pero sería una parte pequeña. ¿Puede entrar en sus planes cancelar? Ahí, la respuesta es coincidente: no. Domingo afronta y no rehúye sus compromisos, aunque jamás se ha encontrado, cierto es, en una situación similar. Esto es nuevo para él, lo mismo que la presión a que se está viendo sometido desde el martes. Se pueden contar con los dedos de una mano las veces que el tenor se ha visto obligado a apearse de un cartel. El Festival ha cerrado filas en torno a él y en la ciudad es un dios. Entre medias le espera un recital en Hungría el día 28 en el Foro Szent Gellért en Hungría, con que se inaugurará el nuevo centro

Mientras Salzburgo no le cierra las puertas, la Ópera de San Francisco ha decidido cancelar la gala que tenía prevista para el 6 de octubre, en la que iba a celebrar sus 50 años. «Aunque los presuntos incidentes reportados no tuvieron lugar en la Ópera de San Francisco la empresa no puede representar al artista en su escenario», reza un escueto comunicado. La pregunta que toca hacerse ahora es: ¿cuál va a ser la postura del Metropolitan? ¿Qué decidirá su director general, Peter Gelb? Por el momento, al ser preguntado por este diario vía mail, la respuesta es clara: «Las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder las tomamos en este teatro con extrema seriedad. Esperamos los resultados de la investigación sobre Plácido Domingo como responsable de la Ópera de Los Ángeles (donde tiene programado un «Roberto Devereux» los días 22 y 27 de febrero de 2020 y 1, 5, 8 y 14 de marzo) antes de tomar una decisión final sobre el futuro del artista en el Metropolitan. Cabe señalar que a lo largo de su carrera en este teatro el señor Domingo nunca ha influido en decisiones relativas a los casting». Los ojos están puestos en el Met. Su decisión puede motivar en teatros de primera división un efecto imitación. Tiene Gelb demasiado reciente el caso de James Levine, cerrado hace una semana y que le costó a quien había sido durante cuatro décadas su director de orquesta, acusado hace dos años de abuso sexual, su desaparición prácticamente total del coliseo. No obstante, no puede demorarse demasiado pues dos son las citas que tiene el cantante en el calendario del templo neoyorquino: Macbeth», entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, y «Madama Butterfly» del 6 al 16 de noviembre, el primero de los títulos con Netrebko y Anna Pirozzi como damas en el elenco bajo al batuta de Marco Armilliato; en el segundo dará vida a Sharpless y compartirá escena con Hui He, que acaba de triunfar en Bayreuth (sustituyendo en el último minuto a Anna Netrebko en «Lohengrin»). Otra interrogación que se abre es lo que hará la Ópera de Viena, que prefiere ser cauta y esperar un tiempo hasta después de las vacaciones del verano para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Allí le espera «Mac-beth» del 25 de octubre al 1 de noviembre junto con una gala especial el 20 de octubre dentro de la celebración del Premio Europeo de la Cultura.

«La traviata» en el Real

Tanto el Teatro Real como el Liceo prefieren por el momento no pronunciarse. En el coliseo madrileño tiene firmada una «Traviata» para mayo de 2020, que contará con dos Violettas de altura: Lisette Oropesa y Nadine Sierra y con la dirección de Nicola Luisotti. En La Scala también tiene parada en forma de concierto el 15 de diciembre, una vez inaugurada la temporada.

Por su parte, un portavoz de la Royal Opera House de Londres aseguró a Efe que mantiene programadas las actuaciones previstas en julio de 2020 con «Don Carlo»: «Tal como están las cosas actuará en la Royal Opera House según está programado» y añade que la institución «no ha tenido conocimiento de ninguna acusación relacionada con el tiempo en el que Plácido Domingo ha estado como artista visitante o como director».

En el entorno de Domingo reina el silencio. Ni el cantante ni la familia se han pronunciado más allá del comunicado emitido por el tenor y que se hacía público casi la mismo tiempo que estallaba el escándalo. Curiosamente, y ayer se destacó en estas páginas, el reportaje sobre el presunto acoso sexual se publica a un mes escaso de una información que tocaba a la familia Domingo y que no estaba relacionada con la carrera del artista: la pertenencia del hijo mayor de su matrimonio con Marta Ornelas a la iglesia de la Cienciología, según revelaba la ex nueva del tenor, quien desvelaba que los millones que pudo aportar el cantante consiguieron liberar de la organización tanto al hijo, Plácido Domingo jr., como a ella y las dos hijas del matrimonio, mientras el mayor de los tres hijos de Domingo sigue formando parte de la organización.