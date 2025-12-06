De la sanidad en la Guerra Civil a la literatura latina clásica: libros con Historia y de pensamiento

"La sanidad en la Guerra Civil", de Virginia Casanova Durán: médicos, enfermeras y ambulancias en la España de la Guerra Civil

8/10

Por Toni Montesinos

Hace unos meses aparecía «Amor y sexo en la Guerra Civil», de Fernando Ballano, donde se ofrecía una mirada de la Guerra Civil española desde el placer y el romanticismo. Lo publicaba Arzalia Ediciones, cuyo editor, Ricardo Artola, siempre está atento a explorar la Historia desde enfoques novedosos; en esa línea cabe contemplar «La sanidad en la Guerra Civil», de Virginia Casanova Durán, especializada en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Doce de Octubre de Madrid. Esta cirujana se ha hecho experta en el estudio de la atención sanitaria y quirúrgica, entre otras cosas, tras analizar la situación de los enfermos y heridos de nuestra contienda. Su trabajo resulta encomiable, qué duda cabe, pues nos introduce en los métodos de curación en un contexto de extrema escasez de medios y estrés máximo.

Lo mejor: que el libro incluye numerosas fotografías y, además, de relatos en primera persona de los sanitarios

Lo peor: se necesita un lector al que le guste conocer historias sobre hospitales y escenas de sangre y sufrimiento

"Introducción a la literatura latina clásica", de Álvaro Sánchez-Ostiz: los grandes escritores latinos, por primera vez, por un autor español

9/10

Por David Hernández de la Fuente

Vuelve las grandes obras de conjunto, los panoramas de las grandes literaturas, de las corrientes más importantes del pensamiento, de la antigüedad a su posteridad. Por fin regresan las grandes ideas y los autores emprenden amplios proyectos. Se aparca en humanidades ese exceso de hiperespecialización que, aunque haga progresar a la sociedad en cuanto a las ciencias aplicadas, ha empobrecido un tanto su cultura general en las letras. ¿Hace cuántas décadas que no se escribía una historia de la literatura latina, fundamental capítulo de la historia literaria de la humanidad? Muchísimas, y, aún más, en España. Por eso estamos de enhorabuena. Y es que hablamos de siglos de alta cultura que nos contemplan desde una obra panorámica precisa y exquisita que nos ayuda a desgranar lo mejor de los grandes autores.

Lo mejor: que se demuestra que no hay nada más moderno que los clásicos, en este caso latinos, que no dejan de inspirarnos

Lo peor: nada hay negativo; es una obra necesaria en España debido a su envergadura y al relieve que tiene su novedad

"El trabajo es una esclavitud", de Louis-Auguste Blanqui: el hombre que anheló abolir la propiedad privada

9/10

Por Toni Montesinos

Un texto clásico del socialismo revolucionario comentado por Marx y Engels», reza el subtítulo de este libro del francés Louis-Auguste Blanqui (1805-1881), un teórico del comunismo insurreccional que diagnosticó de forma implacable la sociedad y política de su tiempo. A partir de una premisa aparentemente obvia –la riqueza surge del trabajo y la inteligencia–, el autor desmonta la naturalización jurídica de la propiedad privada, mostrando cómo la «apropiación originaria» no es un hecho histórico remoto sino el fundamento activo de una relación de fuerza que reduce al trabajador a una dependencia estructural. Blanqui habla de la incompatibilidad entre salario y beneficio, y propone ideas que pueden verse utópicas pero que nacieron como la única vía coherente para evitar la explotación laboral.

Lo mejor: en el texto, Blanqui muestra una gran claridad al exponer la raíz jurídica y política de la explotación