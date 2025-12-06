Detenido Natalio Grueso, condenado por el caso Niemeyer, tras más de dos años fugado

El gestor cultural Natalio Grueso, que fue condenado a ocho años de cárcel por malversación al frente del Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), ha sido detenido en el sur de Portugal tras permanecer más de dos años fugado de la justicia, ha confirmado a EFE su abogado, Francisco Miranda. Grueso fue arrestado ayer, jueves, en la localidad de Évora en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega, y este viernes ha sido puesto a disposición de un tribunal que ha dado su conformidad a su entrega a las autoridades españolas. Una vez pasado este trámite, Grueso podría ser trasladado a España "en unos días" para su ingreso en prisión, ha apuntado el letrado.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han confirmado que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ya ha sido informada de la detención este mismo viernes a través del sistema europeo de cooperación policial. Grueso fue condenado en junio del año 2000 por la Audiencia de Oviedo a una pena de ocho años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societaria durante su gestión al frente del Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), un fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo en abril de 2023.

La Guardia Civil inició la búsqueda de Natalio Grueso hace más de dos años al constatarse que se encontraba en paradero desconocido después de que la Audiencia de Oviedo decretara su ingreso en prisión, una vez que el Supremo ratificó su condena. Ya en febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Oviedo dictó una orden internacional de detención sobre el que fuera director general de la Fundación Niemeyer de Avilés entre 2006 y 2011.

Utilización de fondos en beneficio propio

La sentencia por la que fue condenado ratificó como hechos probados que Grueso generó gastos ajenos a los fines de la institución cultural durante todo el tiempo que duró su relación laboral, "disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer".

Al margen de la condena a Grueso, el Supremo ratificó la pena de dos años de prisión impuesta al exsecretario de dicha Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena impuesta al tercer imputado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación falsedad y estafa.

De acuerdo al fallo judicial, Natalio Grueso, con el apoyo de Vigil, a quien unía una relación de amistad, también ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios. La Fiscalía de Asturias se opuso a la concesión del indulto solicitado por Grueso al no apreciar "razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo pudieran justificar".

Tras el juicio celebrado a lo largo de seis meses en el año 2019, la Audiencia Provincial absolvió a la exmujer de Grueso, Judith Pereiro, y al exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación, respectivamente.

Una trayectoria como gestor cultural

Grueso (Oviedo, 1970) se licenció en Derecho pero centró su carrera profesional en la gestión cultural y las relaciones internacionales, que le llevaron a pilotar diversos proyectos e instituciones. Así, fue director de Proyectos de Cooperación Interregional Externa (DG XVI) en el marco de los programas Ecos y Overture de la Comisión Europea, y con posterioridad, jefe de Relaciones Internacionales de la Fundación Príncipe de Asturias y comisario general de los actos conmemorativos del XXV aniversario de estos galardones, celebrados en 2006.

Fue en ese año cuando fue nombrado director del Centro Niemeyer, puesto en el que se mantuvo hasta 2011. Ya en marzo de 2012 fue nombrado director de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Madrid, cargo que abandonó el 1 de junio de 2014 y del que dependía la programación de los espacios escénicos de la capital (desde el Teatro Español al Teatro Circo Price). El que también fuera consultor de Naciones Unidas y Eurostat, argumentó entonces su salida del Ayuntamiento en que quería centrarse en otros proyectos y comenzar una nueva etapa profesional.