“Charlie y la fábrica de chocolate”: A la búsqueda del billete dorado de la fantasía

Es posible que muchos de los jóvenes padres de ahora fueran los niños que quedaron deslumbrados en 2005 con la adaptación de Tim Burton de la increíble historia escrita por Roald Dahl, que ya había sido llevada al cine en 1971 en “Un mundo de fantasía” por Mel Stuart. Burton la tituló Charlie y la fábrica de chocolate protagonizada por Johnny Depp como Willy Wonka. Posteriormente, el musical se estrenó en Londres en 2013 con la dirección de Sam Mendes y en 2017 llegó a Broadway. Ahora se estrena en el Espacio Ibercaja Delicias en Madrid en una producción de LetsGo dirigida por Federico Bellone y con Edu Soto como el excéntrico propietario de la fábrica de chocolate, acompañado por un elenco de 28 artistas y una banda dirigida por Julio Awad tocando en directo las canciones originales del musical estrenado en el West End londinense. Con música de Marc Shaiman y letras de las canciones de éste y Scott Wittman, el libreto es de David Greig y las coreografías de Gillian Bruce.

“Hemos vivido un proceso agotador desde junio, que empezaron los ensayos: asimilar texto, coreografía, canciones, gestos escénicos… nos ha hecho llegar muy cansados porque tenemos mucha ilusión y queremos estar a la altura de las expectativas despertadas por este musical. Hemos trabajado a fondo, pero cuando ves que al final todo funciona, sientes que ha valido la pena. Yo quería hacer un Willy Wonka con mi sello personal y el reto ha sido apasionante”, explica un Edu Soto feliz con su participación en este proyecto, aunque, en general, no sea hombre de musicales.

28 artistas componen el elenco del musical FOTO: NACHOARIAS

“El género en sí como mezcla de diferentes disciplinas no me apetece, no me acaba de enamorar, pero sí personajes como este, el de Cabaret o un musical así del que me gusta su música, que haya gamberrismo y la convivencia entre texto y música es coherente”, señala. “Necesitaba un título como este para decir sí a un musical y a éste le venía bien un tipo como yo para funcionar. Creo que Wonka y yo nos llevamos bien, que hemos hecho una buena sociedad porque tengo tantas afinidades con él, como su sentido del humor, que lo disfruto mucho y no me ha sido complicado entrar en el personaje, aunque sí en el trabajo matemático y preciso, bailar y que no se note que haces pasos de baile, cantar y que transmitas el mensaje de la canción ha sido el reto más difícil, pero creo que no soy un intruso y encajo bien en esta historia”, afirma Soto.

Charlie Bucket es un niño pobre que vive con su familia en una casa pequeña. Charlie y su abuelo Joe sueñan con visitar la fábrica de chocolate de Willy Wonka, que lleva años cerrada. Ya mayor, Wonka busca un heredero y pone en circulación en sus barras de chocolate cinco boletos dorados, que pueden encontrarse en cualquier tienda del mundo. Los afortunados podrán visitar la fábrica donde, guiados por sus famosos trabajadores Oompa-Loompas, descubrirán el imaginario y fantástico mundo de Wonka. Los cinco afortunados son Augustus, Violet, Veruca, Mike y Charlie, que van saliendo de la fábrica a causa de sus manías, defectos y mala educación. Sólo habrá un ganador.

“Es indudable que esta obra la van a disfrutar los niños, pero como yo la entiendo, está totalmente dirigida a los adultos”, afirma el actor. Hay muchas cosas relacionadas con la educación de los niños, “pero no creo que estemos dando una lección porque todo lo que ahí sucede lo sabemos perfectamente, el vicio con la tecnología, el ego y la competitividad insana que les transmitimos, los caprichos, los mimos que les concedemos… Lo sabemos, pero está ahí para que nos demos cuenta de lo que olvidamos, los valores que vemos en Charlie, un niño obediente, sano y generoso”.

El "show" ya ocupa el Espacio Ibercaja Delicias FOTO: LetsGo

Y continúa: “Pero también estamos viendo a un tipo que lleva 14 años encerrado porque lo que hay en el mundo real no le interesa demasiado. Sale con poca fe al mundo a buscar a alguien que pueda sustituirlo en su fábrica y se encuentra con Charlie, que es un diamante en bruto. Y creo que esto nos pasa a veces a todos, nos cuesta aceptar su dificultad de la sociedad y anhelamos aislarnos de ella”, señala.

Por otro lado, Soto reconoce que trabajar con niños tiene sus dificultades. “Si son niños hay que hacerlo con ellos, con un adulto vestido de niño sería una ridiculez, pero no se les puede trasmitir la exigencia de los mayores porque estaríamos haciendo lo que en la obra decimos que no hagamos –explica–. Es complicado, primero porque son cuatro y porque no puedes pedirles las mismas horas ni por ley ni por trabajo y eso exige estar más alerta. Animales y niños van a su ritmo y hay que respetarlo”. Y confiesa el protagonista: “A veces me cuesta coger los pasos de baile, pero si me equivoco no pasa nada, el público me lo va a perdonar, lo que no puede pasar es que no divierta, eso no me lo perdonarían, si no tengo la elegancia y saber estar de Willy Wonka, si no saco su ironía y no hago reír, si no tengo gancho, la gente va a sentirse defraudada y la idea es…no defraudar”, sentencia.