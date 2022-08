Johnny Depp relanza su carrera y dirigirá un biopic sobre Modigliani

Tras el juicio con su ex posa, Amber Heard, que ha afrontado y todas las noticias escandalosas que han deteriorado su imagen, el actor Johnny Depp ha decidido reemprender su carrera. No lo hará como actor, sino como director, como informa “The Hollywood Reporter”, una actividad que no había vuelto a desempeñar desde que rodó “The Brave”, donde dirigía a su estimado y admirado Marlon Brando, con el que trabó una buena amistad.

Después de las tormentas mediáticas y personales que han amenazado con truncar su carrera profesional, Deep ha decidido regresar por todo lo grande. Y lo hará con un biopic, un género que durante estos últimos años ha resultado ser una fórmula ganadora, sobre todo cuando se trata de músicos. El intérprete ha escogido esta vez a un personaje atractivo, sin duda a su altura, y que también tuvo una vida apasionada y repleta de altibajos: Amadeo Modigliani, uno de los grandes artistas de comienzos del siglo XX y, también, uno de los más falsificados. Una idea que además cuenta con un productor que es, sin duda, un buen padrino: Al Pacino.

La existencia del pintor estuvo marcada por su tendencia bohemia y por un talento original, personal, repleto de sorpresas, que suponía una mirada original y fresca al mundo que le rodeaba. El mismo Depp ha hecho unas declaraciones sobre la figura de este creador atormentado y genialoide que ha recogido esta misma publicación, The Hollywood Reporter. “La saga de la vida del Sr. Modigliani es algo de lo que me siento increíblemente honrado de llevar a la pantalla. Fue una vida de grandes dificultades, pero finalmente un triunfo: una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse”, comentó Depp.

El filme parte de una obra de Dennis McIntyre y está centrada en el año 1916, en la ciudad de París. Por entonces, Modigliani todavía no había alcanzado el éxito que él esperaba desde sus inicios y vagabundea por las calles propias de la bohemia. Parece ser que la cinta de Depp se centrará en uno de los momentos críticos y más esenciales de su vida, uno que marcará su leyenda artística. Hay que recordar que este artista no fue reconocido en su momento y que pasó por instantes de absoluta pobreza a pesar de ser un gran escultor y un pintor extraordinario. Una experiencia que señalará su carácter.

Ya hay muchos que se preguntarán por qué ha elegido a este personaje. Y seguro que algunos se habrán precipitado a sacar tempranas conclusiones. Algunos se preguntarán que entre ambos pueden existir analogías o parecidos entre ellos. Pero, de momento, para saber si es solo un estricto biopic o si detrás de este proyecto hay un subtexto de aristas personales, habrá que esperar a que Depp la dirija. De momento se ha adelantado poco más. El reparto continúa siendo un misterio, pero, no, en cambio la fecha del inicio del rodaje: comenzará en Italia durante la primavera de 2023. Mientras tanto, el actor, interpretará, nada menos que al rey Luis XIV en una cinta de producción francesa. Será su primera producción en muchos años.