Alexander Zeldin: "Desconfío del teatro como periodismo"

Alexander Zeldin (1985) asegura que le duele no haber pisado antes España con su trilogía (The Inequalities), que sueña con hacerlo en algún momento, pero mientras se hace (o no) no pierde el tiempo. El dramaturgo británico visita desde esta tarde (hasta el martes) el Grec de Barcelona, en el Lliure, con una trama tan personal como universal: la historia de su madre, que, a su vez, es la de una mujer que emigró a Europa para buscarse la vida, Las confesiones [The Confessions]. En esta monumental obra (180 minutos), Alice acompañará al espectador a través de los cambios sociales de finales del siglo XX y principios del XXI; sus amoríos serán el hilo conductor de una emancipación "tanto personal como colectiva", presentan. "En escenas psicológicas cortas, el reparto se centra sensiblemente en los momentos seleccionados de una historia de vida que alcanza casi ocho décadas".

−¿Por qué hablar de su madre?

−No hablo de mi madre, la uso... Sería una manera simplista de ver esto. No se trata de mi madre. Se trata de una mujer que vive una vida ordinaria en un conjunto de circunstancias universales. Y mi ambición con el teatro siempre es partir de material que sea crudo y veraz y que no esté ya en las garras de la ficción para forjar un nuevo tipo de ficción a partir de la verdad.

−¿Hay pudor al sacar un tema tan personal?

−Creo que la vergüenza es una fuerza controladora en la sociedad, y el teatro es un espacio donde podemos transgredir la vergüenza, porque fundamentalmente lo que nos avergüenza no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con reglas y normas sociales que ningún artista serio puede tomar en serio.

−¿Quién fue su madre?

−Ven a ver el espectáculo. Ella fue una mujer, ella vivió, y eso ya es mucho.

Para mí, es importante no hacer las cosas por razones lógicas

−¿Trabajó e texto con ella? ¿Fue consciente de que su vida era digna de subir a un escenario?

−Cada vida es digna de convertirse en una obra de teatro, ese es el punto. Teatro significa lugar de ver, lugar para ver. Realmente lo que estoy tratando de hacer es dar una vida ordinaria y de la que sé mucho como base para una historia, un espacio en el escenario que normalmente se otorga a las imágenes más tradicionales de los héroes. Ese es mi proyecto artístico, es replantear quién es digno de una historia.

−¿Qué nos puede enseñar la vida de Alice, una mujer que emigró de Australia a Europa?

−La vida de Alice se trata de alguien que, como muchas personas en todo el mundo, tiene un sentido de lo que es verdad para ella, pero no puede encontrarlo en el mundo en el que se encuentra. Viajar para muchas personas es una forma de encontrar un lugar que se sienta más como un hogar que el hogar en el que nos criamos. Y en ese sentido, creo que el viaje de Alice para encontrarse a sí misma, por así decirlo, aunque esa es una frase en “kanji”. A través de los continentes, tanto la geografía, como el paisaje, es universal, espero.

−¿Qué valor tiene esta vida anónima?

−Que lo juzgue cada uno por sí mismo.

−The Confessions sigue la evolución de Alice. ¿Cómo ha cambiado el mundo en ese tiempo? Por ejemplo, ¿se han perdido valores?

−No creo que una visión del mundo que piensa que estamos perdiendo algo sea particularmente útil hoy. No soy realmente un pesimista. Estoy más interesado en decir que esto fue así en ese momento, en esa habitación, con esa gente. Y al hacer eso, creo que hay un tipo de dignidad que se le puede otorgar a los seres humanos en su lucha por ser sinceros, por encontrar cosas en común con los demás, por sentirse tranquilos, por sentirse seguros y, fundamentalmente, por sentir que se están expresando. Los desafíos que enfrentan las personas al hacer eso son diferentes en cada momento y, en algunos aspectos, el teatro siempre es... El teatro es capaz de mostrar lo que es la vida en un momento en un lugar y luego revivir eso en un teatro.

−¿Alice murió en un mundo mejor que en el que nació? ¿Ocurrirá eso con nuestra generación?

−Insisto, no estoy realmente interesado en esta idea de un mundo mejor. Creo que lo más importante que une a todos nosotros es el sentido de la lucha. La lucha por lo que creemos, la lucha por ser feliz, la lucha por amar, la lucha por encontrar un camino a través de un conjunto de circunstancias que sentimos que nos detiene. Por supuesto, en el caso de Alice, esto es muy tangible porque se trata de los derechos de las mujeres y el lugar que las mujeres tienen en la sociedad. En nuestro tiempo diría que hay muchas otras luchas. La pregunta en mi elenco, que es un elenco extremadamente diverso, desde muchos puntos de vista, incluidos los artistas trans, nos lleva directamente a las preguntas de nuestro tiempo, que creo que giran en torno al campo de batalla por la identidad en un mundo que va a ser explotado por el cambio climático.

−Tiene genes rusos y ha trabajado en Rusia: ¿cómo vive el conflicto de Ucrania?

−Mis abuelos eran de Ucrania. Se conocieron en Kharkiv en la década de 1920. Mi familia salió de Rusia en la década de 1920, hace 100 años. Así que no tengo mucho que agregar a eso, aparte de que, por supuesto, es una tragedia terrible. Estoy más interesado en identificarme como judío que como ruso. Mis abuelos abandonaron Rusia y otros lugares de Europa debido a los acontecimientos de mediados del siglo XX y la experiencia de ser judíos. Así que siento que mis raíces rusas realmente no tienen ningún significado para mí, mientras que mis raíces judías tal vez un poco más.

La historia de Zeldin se extenderá hasta los 180 minutos, en el Lliure Christophe Raynaud de Lage

−¿Está el final de Putin más cerca después de los acontecimientos?

−No tengo ni idea. Solo soy un creador de teatro.

−Usted hace teatro por “dignidad”, La guerra es buena excusa para hablar de ello. ¿Le inspira un conflicto como este?

−No creo que haga cosas sobre lo que sale en las noticias. Lo que es más importante para mí es encontrar un impulso, un tipo de sentimiento que necesita ser expresado en un escenario. Y realmente no puedo decidir qué es eso. Desconfío del teatro como periodismo. Tengo un enorme respeto por los periodistas y los investigadores. El teatro trata las cosas en otra superficie, y por lo tanto es muy difícil que se relacione con la realidad inmediata de manera inmediata. Necesita varios grados de distancia para llegar a la verdad de algo en forma teatral. Así que por el momento no tengo ningún plan para esto. Además, considero que en este momento lo que es realmente importante es que los esfuerzos de los artistas sean para proteger y salvaguardar a los artistas desplazados por la guerra, no solo en Ucrania, sino en todo el Medio Oriente y África y muchas otras partes del mundo. Hay que hacer un esfuerzo de solidaridad con los artistas desplazados y en el exilio. Y esto no les está dando oportunidades de mostrar su trabajo solamente. A veces es tan simple como darles un lugar para vivir.

−¿Dónde está hoy la dignidad?

−Oh, gran pregunta... Yo diría que en un sabio mirando en una brizna de hierba, en un joven mirando en las sombras que pasan, o en un pobre mirando a través de cristales pintados en busca de dignidad. La dignidad es un sentido esencial de ser visto. Esas eran letras de Bob Dylan, por cierto, que sé que tocó en Barcelona la semana pasada o la anterior. No puedo responder a una pregunta como esa aparte de decir que sabes dónde está la dignidad cuando la encuentras.

−¿Qué necesita para empezar un nuevo proyecto?

−El comienzo de un nuevo proyecto es cuando no me hacían preguntas de entrevistas de forma regular y trataba de presentar mi trabajo, lo hacía, y a nadie le importaba lo que estaba haciendo, pude tener una corazonada secreta dentro de mí que lo haría. Crecer lentamente con el tiempo. Necesito seguir encontrando ese diálogo secreto con el mundo y conmigo mismo. Siempre es importante para mí no hacer las cosas por razones lógicas, sino porque hay una resonancia profunda dentro de mí que siento que puede resonar más allá como las ondas de una piedra lanzada al mar hacia los demás, colaboradores, actores y finalmente la audiencia para que se vuelva desinteresada. Así que siempre está buscando algo en lo que pueda ser útil, no algo en lo que pueda articular algo yo mismo, si eso tiene sentido.

−Fue discípulo de Peter Brook, ¿qué ha perdido el teatro sin él?

−Bueno, creo que Peter Brook era alguien famoso por decir que quería ser famoso para no ser recordado. Y dentro de esa “bromita” hay algo muy importante de lo que nos ha dejado, que es una inmensa sensación de optimismo y una profunda preocupación por los vivos no por los muertos o más bien por el aquí y ahora y dentro del aquí y ahora la posibilidad infinita de vida. pero también la posibilidad infinita del teatro

−¿Qué queda de Brook en usted?

−Espero que me haya dejado una forma de ver el mundo. Me dejó una forma de preocuparme por el teatro y lo que es capaz de hacer, pero no con gravedad, sino con asombro.