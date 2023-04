"El público", un Lorca imposible, pero no raro

El público siempre tiene ese morbo, ese plus, de ver cómo se levanta en la actualidad, de ver cómo se aborda este «teatro imposible» de Lorca; pero en esta ocasión, la obra viene a Madrid (a las Naves del Español en Matadero) con el aval del rodaje y del terreno conquistado con esta producción del Teatro Clásico de Sevilla. Los seis Premios Lorca 2023 de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, recién concedidos, son buena garantía: mejor dirección y adaptación (Alfonso Zurro); intérprete masculino (Luis Alberto Domínguez), dirección de producción (Noelia Diez y Juan Motilla) y escenografía y vestuario (ambos para la dupla formada por Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán).

Con ese orgullo del trabajo bien hecho llega Zurro (Salamanca, 1953) con este clásico «poco leído», asegura el director de una obra «que trata los grandes temas de siempre: el amor homosexual, la muerte y el teatro, todo es teatro». Aun así, el punto de partida, explica, fue imaginar «qué pueden pensar los espectadores que lo desconozcan». Teatro contemporáneo en el que el director ha primado el texto original para «no desvirtuar sus palabras y que todo vaya a su favor. Es un Lorca, muy Lorca, no me he inventado nada raro, he ido al corazón de la obra». Un viaje a las emociones, «muy alejado de una propuesta barroca», condensa el director.

«De El público siempre se resaltó su reivindicación por el amor homosexual, pero ese punto de vista ya está superado», continúa. Ahora, «se muestra una relación de amor». Para Zurro, existe un punto poco manido del texto, «el fracaso sentimental, el del creador, el de la vida».

A pesar del título, Lorca no hace ninguna concesión a un patio de butacas «que tiene que estar activo porque le hace mirar al abismo. Habla de la vida, de las máscaras que tenemos cada uno, y que vamos cambiando con el tiempo».

La poética de Lorca, «que apabulla», resaltan, está presente en las palabras, y en su mirada a los clásicos del Siglo de Oro, y por eso Curt Allen Wilmer ha concebido la estética del montaje «de una manera simple para dar valor a lo que ya estaba. Lo hemos concebido para resaltar la poesía de Lorca», añade de un montaje que cuenta con Juan Motilla, Luis Alberto Domínguez, Lorena Ávila, Santi Rivera, Raquel de Sola, Piermario Salerno, Íñigo Núñez, José María del Castillo y Silvia Beaterio.