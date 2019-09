El gigante de la venta de entradas Ticketmaster anunció hoy que en 2020 entrará en funcionamiento el servicio de intercambio de entradas entre particulares. El consejero delegado de la filial española Eugeni Calsamiglia aseguró que la compañía, que esperaba tener el servicio en funcionamiento para este ejercicio, pero que el desarrollo de la tecnología, que ya funciona en Reino Unido, todavía debe completarse.

El futuro servicio permitirá la compraventa de entradas entre particulares con garantías y las transacciones nunca podrán realizarse por un precio superior al coste original. La plataforma garantizará la seguridad y la autenticidad de las entradas y cobrará unos gastos de gestión al segundo comprador equivalentes a los que aplican a la compra original.

Así lo anunciaron en la presentación del II Observatorio de la Música en Vivo en el que analizan los hábitos de consumo de entradas en España. El año pasado, la compañía despachó 10 millones de tickets en nuestro país, abrumadoramente (99 por ciento) de espectáculos musicales. La mayor parte de ellas, por el móvil, y, como novedad, un 52 por ciento adquiridas por mujeres frente al 48 de hombres.

Ante las recientes quejas de muchos usuarios por la dificultad de acceder a entradas de algunos espectáculos, Sergio Castrodeza, director de operaciones de la compañía, aseguró que esas situaciones se producen en un porcentaje mínimo de espectáculos y añadió que la compañía ha invertido en recursos para reducir las colas virtuales. “Podemos gestionar simultáneamente miles de operaciones pero la cola es un mecanismo de protección para que sean seguras. Hemos invertido en ello, pero cuando hay un desequilibrio muy fuerte entre la oferta y la demanda, es inevitable”.

Asimismo, ante las polémicas por la reventa de entradas de conciertos de gran demanda que aparecen en algunos portales del llamado “mercado secundario”, la compañía asegura que con la entrada digital podrían evitarse casi todos los casos de falsificaciones o duplicaciones. De esta manera, la transacción entre particulares debería realizarse a través del sistema de intercambio entre particulares.

Según los datos que la compañía presentó y que ha obtenido a través de sus propias encuestas, un 88 por ciento de los usuarios estaría cómodo revendiendo entradas o comprándolas, siempre que se trate de un entorno seguro. La compañía también defiende un sistema de “precios dinámicos” (es decir más caros) para usuarios que deseen estar seguros de adquirir la entrada o de obtener servicios complementarios, localidades prioritarias y otros extras.

Los directivos de la compañía, sin embargo, no quisieron pronunciarse sobre los últimos escándalos revelados en Estados Unidos, donde algunos intermediarios podrían haber actuado en connivencia con la plataforma para desviar entradas a mayor precio del original. “Consideramos imprudente hablar del tema sin tener los datos. Ticketmaster USA no es que sea otra empresa pero casi funciona como tal. A nivel europeo, nosotros cerramos nuestro servicio de venta de mercado secundario porque era muy mal percibido por artistas, promotores y salas”, dijo Calsamiglia. Por último, el promotor Carlos Mata, de Taste The Floor, aseguró que es necesario resolver estas cuestiones porque hoy en día, los problemas con las entradas “afectan directamente a la reputación de los artistas”.