Acceso

Cultura

Sección patrocinada por sección patrocinada

Cine

Tom Holland es hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man

Se espera que la grabación pueda ser retomada en los próximos días, aunque mantienen la precaución

Tom Holland interpreta a Peter Parker en la versión más reciente de Spider-Man
Tom Holland interpreta a Peter Parker en la versión más reciente de Spider-ManDifoosion
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El actor británico Tom Holland tuvo que ser hospitalizado de urgencia este tras sufrir un accidente durante el rodaje de la película 'Spider-Man: Brand New Day' en Glasgow (Escocia, Reino Unido).

Según comunicó el diario 'Deadline', la filmación del largometraje tuvo que ser detenida este viernes debido a una caída de Holland. Si bien solo sufrió una conmoción cerebral leve, el equipo de producción ha asegurado que prefieren darle al británico un tiempo de descanso por precaución. Esperan que la grabación pueda reanudarse en pocos días.

Desde TheSun apuntaban que una compañera de rodaje de Holland, una doble de acción, también habría tenido que ser hospitalizada durante la filmación. El actor, a pesar de haber tenido que ser hospitalizado de urgencia, más tarde ese mismo día asistió a un evento benéfico.

((Esta será ampliada))

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas