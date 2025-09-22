Tom Holland es hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man

El actor británico Tom Holland tuvo que ser hospitalizado de urgencia este tras sufrir un accidente durante el rodaje de la película 'Spider-Man: Brand New Day' en Glasgow (Escocia, Reino Unido).

Según comunicó el diario 'Deadline', la filmación del largometraje tuvo que ser detenida este viernes debido a una caída de Holland. Si bien solo sufrió una conmoción cerebral leve, el equipo de producción ha asegurado que prefieren darle al británico un tiempo de descanso por precaución. Esperan que la grabación pueda reanudarse en pocos días.

Desde TheSun apuntaban que una compañera de rodaje de Holland, una doble de acción, también habría tenido que ser hospitalizada durante la filmación. El actor, a pesar de haber tenido que ser hospitalizado de urgencia, más tarde ese mismo día asistió a un evento benéfico.

((Esta será ampliada))