Nautalia entrega a la Diputación los carteles de Fallas

El presidente de la Diputació de Valencia, Toni Gaspar, junto al jefe de la Unidad de Asuntos Taurinos, Toni Gázquez, ha recibido este miércoles, en la sede central de la corporación provincial, a los responsables de Nautalia, empresa encargada de organizar los festejos taurinos de la plaza de toros de València durante los próximos cuatro años. El presidente de Nautalia, Rafael García Garrido, y el gerente, Víctor Zabala de la Serna, han hecho entrega, tal y como recoge el nuevo pliego de condiciones de la plaza, de los carteles de la Feria de Fallas 2022, que se desarrollará entre el 13 y el 20 de marzo en el coso de la calle Xàtiva.

El próximo 9 de febrero tendrá lugar el acto de presentación oficial de dichos carteles. El ciclo fallero constará de cuatro corridas de toros, una novillada y un festejo de rejones cuyas combinaciones son estas:

Sábado, 12 de marzo. Erales de El Parralejo para Manuel Caballero (E.T. Albacete), Nek Romero (E.T. de Valencia), Aaron Rull (E.T. de Castellón), Jarocho (E.T. de Salamanca), Lenny Martin (E.T. de Beziers) y Joel Ramírez (E.T. de Madrid).

Domingo 13. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román

Miércoles 16. Novillos de El Pilar para Jordi Pérez “El Niño de las Monjas”, Álvaro Alarcón y Manuel Perera.

Jueves 17. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Viernes 18. Toros de Victoriano del Río para Diego Urdiales, José María Manzanares y Roca Rey.

Sábado 19. Matinal. Toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

Sábado 19. Toros de Garcigrande para El Juli, José María Manzanares y Emilio de Justo.

Además, el domingo 13 de marzo por la mañana habrá recortadores y el sábado 18 por la noche se dará otro festejo popular.

También se han presentados los carteles de los festejos que se darán con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparado, una novillada con picadores a celebrar el sábado, 7 de mayo en la que con utreros de Conde de Mayalde actuarán Miguel Senent “Miguelito”, Isaac Fonseca y Manuel Diosleguarde, y una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Valencia que tendrá efecto el domingo 8 de mayo.